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葉門青年運動聲稱攻擊紅海上沙烏地艦艇 含1軍艦4護衛船
親伊朗的葉門激進組織「青年運動」今天表示，他們以飛彈攻擊紅海上據稱屬於沙烏地阿拉伯的1艘艦艇及4艘護衛船隻，地點在靠近曼德海峽的葉門港口摩卡（Mocha）附近。
路透社報導，「青年運動」（Houthis）軍事發言人沙里（Yahya Saree）在傳訊平台Telegram宣布這項消息，但尚未獲得沙烏地阿拉伯當局證實。
曼德海峽（Bab el-Mandeb）是介於紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）之間的戰略咽喉，也是重要的國際海運通道。
青年運動7月宣稱為回應沙烏地阿拉伯對葉門採取包圍行動，而開始在紅海對其實施海上封鎖。
據青年運動經營的通訊社薩巴社（Saba）報導，青年運動本月11日在曼德海峽攻擊1艘船隻。當時葉門交通部表示，有4名船員因而喪命。
獲國際承認的葉門政府2名消息人士今天稍早則告訴路透社，青年運動以6枚飛彈攻擊曼德海峽上的1艘船隻，但這艘船因維修已停用1年多，事發時據信處於空船狀態。
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