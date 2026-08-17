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美強推加薩和平路線圖 川普特使先後與哈瑪斯、以總理會談

中央社／ 耶路撒冷17日綜合外電報導
川普總統女婿庫許納(左二)16日罕見與真主黨新領袖哈雅會晤，在埃及總統府發布的官方照片中，庫許納也會見了埃及總統塞西(中)。路透
川普總統女婿庫許納(左二)16日罕見與真主黨新領袖哈雅會晤，在埃及總統府發布的官方照片中，庫許納也會見了埃及總統塞西(中)。路透

美國總統川普特使兼女婿庫許納今天與以色列總理內唐亞胡進行長達數小時的會談。就在幾天前，內唐亞胡剛拒絕獲美國支持、旨在推進加薩停火協議的15點路線圖。

美聯社報導，美國正力促以色列同意這項路線圖，而庫許納（Jared Kushner）今天與內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）會談前，昨天剛在埃及與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖進行2小時的會談。

此事事關重大，除攸關加薩走廊（Gaza Strip）近200萬巴勒斯坦人的性命、加薩的戰後重建，還牽涉到加薩未來的控制權。

哈瑪斯表示同意這項包含繳械的路線圖，並呼籲斡旋者及美國成立的和平理事會（Board of Peace）「強迫」以色列簽署。

依據這份路線圖，以色列必須逐步從加薩撤軍。但以方要求，哈瑪斯必須先徹底解除武裝，之後以色列才會撤軍。

以色列軍隊目前占據加薩約6成土地，內唐亞胡先前揚言將擴大控制範圍。

一名知情人士及一名外交消息來源匿名透露，前英國首相布萊爾（Tony Blair）、和平理事會加薩高級代表穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）也參與了今天與內唐亞胡的閉門會談。

以色列方面尚未發表評論。

伊朗 美國

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