談判期屆滿美國伊朗分歧仍未解 伊朗官員：60天期限已無意義

美國與伊朗6月簽署旨在終結戰事的諒解備忘錄（MOU），並設定了60天的談判期。如今期限屆滿，雙方立場仍相距甚遠。伊朗官員則稱，在美方違反備忘錄後，60天期限已無意義。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普（Donald Trump）與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）6月17日簽署的14點終戰備忘錄，是由巴基斯坦主導斡旋，並獲得其他鄰近國家支持。

這份備忘錄的目標是停止敵對行動，並在60天內為達成「最終協議」鋪路，以結束各戰線的戰爭，還有解決伊朗核計畫等複雜問題。

60天期限已於午夜屆滿，但雙方仍未達成任何具體協議。美伊兩國都指控對方違反備忘錄，多起衝突升溫事件也使中東衝突進一步惡化。

這份備忘錄是在歷時3個多月的致命衝突後達成的，波斯灣地區的貿易也受到衝突嚴重干擾，尤其是石油與天然氣的出口。

備忘錄內容包括重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）、放寬對伊朗的部分金融限制，以及概述對於伊朗核計畫未來談判的預期。

然而，雙方很快就因荷莫茲海峽問題爆發爭端，備忘錄因而出現裂痕，並在6月底重啟軍事攻擊。

川普上月8日表示，這項諒解備忘錄「已經結束」。

他曾明確指出，對伊朗施加經濟壓力是華府當前策略的一環。然而，伊朗立場仍堅定，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）15日表示，目前尚未決定是否恢復與美國的談判。

對於川普最近揚言在擊敗伊朗後將宣布荷莫茲海峽為「美國領土」，阿拉奇則回應，荷莫茲海峽不是發一則推文就能奪取的。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天表示，在美國「公然」違反備忘錄後，60天期限已經「失去意義」。

貝卡伊並指出，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽海上通行問題進行的談判，還在持續當中。

美聯社報導，貝卡伊沒有進一步說明，但先前流出的細節顯示，雙方協議將讓海峽重新開放，船隻將經由靠近伊朗的航道進入，並從靠近阿曼的航道離開；在過渡期，船隻通行不需繳納任何費用或通行費。

美國一直在尋求一項可接受的協議，好讓荷莫茲海峽開放。目前尚不清楚上述內容是否符合華府的預期。

川普今天則揚言，若阿曼對涉及荷莫茲海峽的伊朗協議「從中作梗」，將對阿曼進行轟炸，他並呼籲德黑蘭投降。