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美伊60天談判窗口到期 和平協議希望消退…油價小漲

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國伊朗和平談判的60天窗口今天屆滿，雙方未能達成結束戰爭的持久協議，國際油價因此小幅上漲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際油價基準布倫特原油（Brent Crude）上揚0.38%，至每桶88.85美元；美國基準西德州中級原油（WTI）則大致持平，報每桶82.42美元。

隨著結束衝突的外交努力陷入停滯，布倫特原油已較8月初低點上漲約每桶10美元。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）歐洲首席經濟學家庫瑪（Mohit Kumar）在報告中寫道：「我們認為當前局勢並無簡單解方。伊朗不會放棄對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的掌控，美國也不可能接受由伊朗控制船隻通行，並向船舶收取通行費的方案。」

儘管僵局持續，油價已連續數月維持在每桶100美元以下。庫瑪表示，部分原因在於實際通過荷莫茲海峽的航運量可能高於官方數據。

此外，替代出口路線、中國減少石油進口、美國提高產量，以及動用全球石油庫存等因素也緩和了這場歷史性的供應衝擊。

庫瑪指出：「全球供需情況並沒有那麼糟，市場能承受荷莫茲海峽關閉幾週所造成的衝擊。」

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