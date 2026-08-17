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伊朗宣告轉守為攻！設期限要美國照辦 否則準備升級戰事
伊朗資深官員17日表示，該國已決定改變策略，從防禦性轉為全面進攻，不會等著讓美國持續對其進行無限期海上封鎖。
該名官員向路透表示，無論是透過施壓美國或仰賴中間調解人來達成持久和平，如今對該國來說都不切實際。該國已訂下一個為期數周的截止期限，要求美國要完全履行合作備忘錄（MOU）的內容。
如果這項外交手段失敗，所有伊朗實體都將準備好面對荷莫茲海峽和整個中東地區的緊張升級。該國將會透過中間調解人，向美國和其他中東國家傳達伊朗所訂下的時間表。
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