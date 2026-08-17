伊朗宣告轉守為攻！設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

美國政治新聞網Axios 16日引述多名知情人士透露，美伊5月中旬為結束戰爭展開談判之際，川普政府質疑伊朗負責談判的國會議長卡利巴夫和外長阿拉奇不夠格拍板協議，罕見繞過正式管道，找來同時受美伊信任的伊拉克庫德自治區領導人巴薩尼秘密傳話，搭上掌握實權的伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），建立一條直通伊朗軍方的秘密渠道。

2026-08-17 12:03