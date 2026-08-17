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伊朗再襲伊拉克庫德族自治區 鎖定總理辦公室
兩架伊朗無人機在夜間攻擊伊拉克庫德族自治區總理的辦公室，以及該自治區情報首長的住家，但未造成人員傷亡。自中東戰爭爆發以來，該地區已遇襲破千次。
法新社報導，伊拉克庫德斯坦自治區（KurdistanRegion）政府總理巴薩尼（Masrour Barzani）在社群平台X發文表示，經反恐單位調查，他的私人辦公室及安全暨情報局局長的住家，今天稍早遭伊朗無人機攻擊。
他表示：「這是一次危險的升級行動，也是對庫德斯坦自治區安全與穩定的直接威脅。」
區域反恐總局表示，這兩架從伊朗發射的哈迪德-110型（Hadid-110）無人機載有爆裂物，並未造成人員傷亡。
伊拉克庫德斯坦自治區境內有美軍、外國石油公司，還收留流亡的伊朗反對派。
自中東戰爭爆發以來，該自治區已遇襲超過1000次，攻擊者包括伊朗，以及伊拉克境內的親伊朗武裝團體。
自治區首府阿比爾（Erbil）上空一再有無人機遭攔截，另有一些無人機擊中伊朗反對派及美國相關目標。
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