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西班牙延役阿馬拉斯核電廠 核電退場路線恐生變

中央社／ 馬德里16日綜合外電報導

西班牙政府於官方公報刊登政令，宣布將阿馬拉斯（Almaraz）核電廠的營運期限延長至2030年6月。分析師預期，其他核電廠的運轉年限也都有可能延長。

路透社報導，依據西班牙預計2035年前全面淘汰境內5座核電廠的計畫，阿馬拉斯的兩座反應爐原定為首批除役對象，分別於2027年及2028年開始停用。

官方文件指出，這次延役並不影響其他核電廠的除役時程；然而一些分析師預期，其他電廠的運轉年限也都會順延。

西班牙與葡萄牙2025年4月發生跨國大停電，使西班牙國內再度掀起核能存廢論戰。核電約占西班牙總發電量的20%，多家能源公司與工商團體紛紛呼籲政府重新審視廢核時程。

西班牙政府在14日的政令中未提去年的大停電，而是歸因於近期伊朗戰爭對化石燃料供應與價格帶來的衝擊。

能源部消息人士也否認這次的延役與去年大停電有任何關聯，透露這項決定是基於電廠業者伊維爾德羅拉（Iberdrola）、恩德薩（Endesa）與天然氣電力公司Naturgy去年提出的申請，以及西班牙核安委員會上月出具的附帶條件同意報告。

西班牙社會勞工黨執政團隊設下雄心勃勃的綠能目標，主張加速轉型為零碳經濟，並將能源政策重心放在太陽能、風能等再生能源的大規模布局。

核能發電可提供無碳能源與穩定的基載電力，能有效補足再生能源間歇性供電的缺點。

14日發布的政令顯示，阿馬拉斯核電廠延役對再生能源建置規模的排擠效應僅有1.4%，而天然氣發電量則可望減少7%。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師指出，這項符合外界普遍預期的決定，「實質意味西班牙其餘核電廠也將順理成章獲得延役」，因為在後勤與工程技術上，要在同一時間拆除多座核電廠難度極高。

能源部消息人士坦承，若不一併延役，日後除役時程重疊確實是一大挑戰，但目前暫未看到其他核電廠也延長營運年限的跡象。

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