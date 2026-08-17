傳川普秘密搭上革命衛隊！美伊談判驚爆內幕：情報總監致電神祕中間人

美國政治新聞網Axios 16日引述多名知情人士透露，美伊5月中旬為結束戰爭展開談判之際，川普政府質疑伊朗負責談判的國會議長卡利巴夫和外長阿拉奇不夠格拍板協議，罕見繞過正式管道，找來同時受美伊信任的伊拉克庫德自治區領導人巴薩尼秘密傳話，搭上掌握實權的伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），建立一條直通伊朗軍方的秘密渠道。

這凸顯美伊談判的一大難題，華府甚至無法確定伊朗真正由誰拍板。儘管美伊雙方6月一度達成諒解備忘錄，卻迅速破局，讓川普政府意識到，無論現在或未來重啟談判，必須確保對方握有實權，並找到雙方都信任的中間人。

美伊4月8日停火後數日，雙方在巴基斯坦啟動談判。5月初，白宮一度認為協議近在眼前，但伊朗超過10天未回覆，美方因此開始懷疑，卡利巴夫與阿拉奇並沒有最終決策權，甚至可能遭革命衛隊否決。

5月10日，時任美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在川普與副總統范斯同意下，致電庫德自治區領導人巴薩尼（Nechirvan Barzani），希望借助他與伊朗高層的人脈，直接聯繫革命衛隊司令瓦希迪。巴薩尼早年曾居住伊朗、就讀德黑蘭大學，能說流利波斯語，也與多名革命衛隊高層私交甚篤。

加巴德希望釐清，瓦希迪與革命衛隊是否支持巴基斯坦峰會談判內容，還是另有條件。巴薩尼答應協助，堅持直接與瓦希迪通話。

5月14日，一名革命衛隊官員帶著加密電話前往庫德自治區首府阿比爾（Erbil）的辦公室。通話中，瓦希迪明確表示支持伊朗談判代表，並稱這也是革命衛隊的立場，「我們希望透過談判解決這場危機」。巴薩尼隨即回報加巴德，再由她向白宮轉達。

收到這項回覆後，川普政府進一步提議，由巴薩尼在阿比爾主持美伊高層秘密會談。伊朗並未直接拒絕，但擔心以色列情報網絡在伊拉克庫德地區活動頻繁，代表團可能在往返途中或當地遭暗殺，這場密談最終未能成行。

目前巴基斯坦與卡達仍持續在美伊之間傳話，但談判未見重大突破。部分知情人士認為，巴基斯坦刻意釋出較實際情況樂觀的訊息，希望營造談判動能、打破僵局。巴薩尼近期也再度向白宮表達願意協助重啟談判。

然而，歷經4任美國總統中東顧問的麥格克（Brett McGurk）直言，真正癥結並非斡旋者，而是伊朗對荷莫茲海峽的政策，「短期內不太可能改變」。