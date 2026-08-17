荷莫茲海峽油輪遇襲後 航運量驟減美伊談判停滯

根據今天公布的數據，在油輪遭受攻擊後，於週末通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻明顯減少；與此同時，美國與伊朗有關解決中東衝突的談判陷入僵局。

大宗商品數據分析公司 Kpler的船舶追蹤顯示，昨天僅有5艘大宗商品運輸船通過荷莫茲海峽，而今天則沒有船隻登記通行，相較於前一週末則有31艘。

Kpler數據指出，15日進入海峽的船隻中，包括一艘關閉自動識別系統的空載超大型油輪，以及一艘選擇伊朗航線的印度籍超大型瓦斯運輸船。此外，一艘載有伊朗燃油的小型油輪完成出境。

自從阿拉伯聯合大公國宣布，12日有一艘由阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）營運的船隻在途中遭遇攻擊後，海峽的運輸近乎停擺。

美國則表示，可以無限期維持對伊朗的海上封鎖。