快訊

專題／賭債爆炸那一天！少年沉迷線上博弈 自白：人生失控

趙建銘低調現身機場身旁沒女伴 同行友人勸媒體「不要拍了」

C羅受訪鬆口退休！「很可能是最後一年踢球」 25年生涯倒數

聽新聞
0:00 / 0:00

川普出手了！不滿南韓拒參與伊朗無核化 下令五角大廈縮減聯合軍演規模

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普以軍演耗費高昂且對北韓釋出不當訊號為由，下令大幅縮減美韓聯合軍演。美聯社
川普以軍演耗費高昂且對北韓釋出不當訊號為由，下令大幅縮減美韓聯合軍演。美聯社

美國總統川普表示，他已告知五角大廈「大幅縮減」與南韓的聯合軍事演習，並暗示此一轉變是因為他對美國的這個長期盟友未能在美伊衝突中提供更多支持感到挫折。

川普周日在Truth Social上發文指出，這些軍演耗費高昂，且對北韓釋出「不恰當的訊號」，並提到他與北韓領導人金正恩關係非常好。首爾官員上周表示，一項為期10天、涉及約1萬8,000名南韓軍人的聯合軍演原訂周一開始，目標是應對來自北韓的新威脅。

川普表示，現在取消即將舉行的軍演為時已晚，但軍演規模將會縮減。

南韓與美國許多盟國一樣，不願意介入美國與以色列對伊朗的戰事。川普先前曾抱怨歐洲盟友拒絕讓美國使用其機場發動攻擊。

川普在社群貼文中表示：「雖說有點不相關（？），我最近問南韓總統，他們是否願意加入我們，共同推動伊朗伊斯蘭共和國的無核化，他們回答：『不了，謝謝！』」

川普周日表示，他已指示國防部長赫塞斯「大幅縮減」與南韓的聯合軍演。

美國與南韓數十年來持續舉行聯合軍演，但在川普首次任期內與金正恩直接談判時，這些軍演曾受到限制。

五角大廈 南韓 伊朗 美國

延伸閱讀

稱與金正恩關係好 川普下令縮減與南韓聯合軍演規模

美發問卷測北約挺川普程度 軍事支援恐與「忠誠」掛鉤

紐時：美國在亞洲老牌盟友遭中國進逼 川普卻一心撲在伊朗

以色列屢次警告伊朗密謀暗殺川普 美情報無法證實

相關新聞

靠接駁轉運荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

中東產油國持續透過接駁方式，把大量原油運出波斯灣，不僅有助抑制油價，也減輕市場對能源價格推升通膨的疑慮。

川普出手了！不滿南韓拒參與伊朗無核化 下令五角大廈縮減聯合軍演規模

美國總統川普表示，他已告知五角大廈「大幅縮減」與南韓的聯合軍事演習，並暗示此一轉變是因為他對美國的這個長期盟友未能在美伊衝突中提供更多支持感到挫折。

美軍中央司令部司令登林肯號：官兵心理健康是首要之務

美國駐中東最高軍事指揮官視察航空母艦林肯號後指出，艦上官兵的心理健康是「首要之務」。此前有報導指出，這艘長期部署的航艦上...

林肯號戰區200天撐不下去 接替航艦牽動印太安全

美國與伊朗為期60天的停火協議17日屆滿，但美伊談判停滯，雙方似乎也無意立即升高衝突。為因應僵局，美軍將派駐日本的「華盛頓號」航空母艦急調中東，接替師老兵疲的「林肯號」。

以色列拒絕川普加薩和平計畫 8個穆斯林國家譴責

以色列拒絕近日公布的全面落實美國總統川普加薩和平計畫的路線圖。8個穆斯林國家外交部長今天對此予以譴責

推進加薩和平計畫 傳庫許納埃及會晤哈瑪斯新領導人

據知情人士透露，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯新領導人哈雅今天在埃及與美國總統川普的女婿及特使庫許納會晤。庫許納正尋求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。