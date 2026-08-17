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美軍中央司令部司令登林肯號：官兵心理健康是首要之務

中央社／ 杜哈16日綜合外電報導

美國駐中東最高軍事指揮官視察航空母艦林肯號後指出，艦上官兵的心理健康是「首要之務」。此前有報導指出，這艘長期部署的航艦上環境惡劣。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美軍中央司令部（U.S. Central Command）司令古柏（BradCooper）昨天登林肯號（USS Abraham Lincoln）視察後表示，在美軍現役11艘航艦中，林肯號與心理健康相關的通報案例數是「其中最低之一」。

不過他坦言，長時間在海上服役「確實充滿獨特挑戰與艱辛」。

林肯號自從1月抵達中東以來，一直參與美軍對伊朗的軍事行動，包括對伊朗港口實施封鎖。該艦已經創下連續超過240天不靠岸的紀錄。

部分官兵家屬對親人身心狀況感到憂心，認為環境導致其心理健康持續惡化，甚至傳出有官兵試圖跳海。

古柏今天在聲明中表示：「我一直相信，心理健康是個人健康的一個面向，和身體健康、心靈健康一樣，都需要我們投入關注。我讚賞林肯號領導階層…採取行動將心理健康與艦上官兵的韌性列為領導上的首要任務。」

雖然美國海軍上週坦承補給遇到挑戰，但否認目前有5000人在艦上服役的林肯號出現心理健康危機。

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則表示，相關報導「完全歪曲」。總統川普對部署過久的說法也不以為意，他14日告訴記者，「根本還不夠久」。

原定5月結束的相關部署任務已經多次延長。

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