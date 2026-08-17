以色列拒絕川普加薩和平計畫 8個穆斯林國家譴責

以色列拒絕近日公布的全面落實美國總統川普加薩和平計畫的路線圖。8個穆斯林國家外交部長今天對此予以譴責。

法新社報導，沙烏地阿拉伯、埃及、約旦、巴基斯坦、印尼、土耳其、卡達及阿拉伯聯合大公國的外交部長在聯合聲明中表示，他們「譴責以色列公然拒絕這項路線圖」以及巴勒斯坦建國，並且指責以方此舉破壞計畫的推動和「為實現公正且持久和平所付出的努力」。

美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）上週公開拒絕美國支持的15點計畫，對川普政府這個最緊密盟友罕見展現強硬態度。

根據這項路線圖，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）須將武器移交由巴勒斯坦技術官員組成、負責加薩（Gaza）日常營運管理的委員會。哈瑪斯則將交出重型武器之舉與巴勒斯坦建國掛鉤，但是當前以色列政府反對巴勒斯坦建國。

路線圖內容包括哈瑪斯逐步繳械、以色列停止攻擊並開始撤離加薩。但是尼坦雅胡強調，除非哈瑪斯完全解除武裝，以色列絕不撤離在加薩的任何陣地。

這項立場讓停火計畫的其他部分陷入停滯，包括重建工作，以及派駐國際部隊在以軍與技術委員會控制區域之間緩衝分隔。

上述8國外長在聯合聲明中還呼籲川普的和平理事會（Board of Peace）和美國「立即採取具體行動」，阻止任何一方妨礙該計畫落實。

尼坦雅胡面臨10月27日的艱難選舉，他正試圖透過包括多位對加薩採取強硬立場的閣員組成的聯合政府，力圖保住權力。在這之前，他是否會對停火計畫採取果斷措施仍不得而知。

與此同時，2023年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動、引爆這場戰爭的突襲周年紀念日，也即將到來。