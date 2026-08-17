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伊朗懸賞3萬美元擊殺或俘虜美軍 女性行動獎金加倍

中央社／ 德黑蘭16日綜合外電報導

伊朗軍方今天宣布，凡擊殺或俘虜美軍士兵者，將可獲得相當於3萬美元獎金，行動若由女性執行，獎金將加倍。

法新社報導，根據官方伊朗通訊社（IRNA）報導，軍隊總司令哈塔米（Amir Hatami）表示，由於「想要參與的要求非常多」，因而制定這項計畫。

在這場中東戰爭期間，截至目前沒有任何已知的美軍地面部隊部署伊朗的紀錄，唯一例外是4月時為營救一名墜機美軍飛行員而執行的一次救援任務。

哈塔米並未說明相關行動預計將於何時何地發生。

他說：「凡擊殺、俘虜並且將入侵的美國軍人移交者，將獲得由伊朗軍方發放、等值3萬美元或50億託曼（toman）的獎勵。」託曼是伊朗一種非正式貨幣單位，1託曼約合1萬里亞爾（rial）。

哈塔米同時表示：「勇敢進行這類行動的伊朗女性將獲得雙倍獎勵。」

他重申伊朗要求美軍撤離中東地區，強調「他們不再被准許進入波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulfof Oman）或荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」。

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