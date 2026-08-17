停火到期 美急調華盛頓號赴中東

美國與伊朗為期六十天的停火協議十七日屆滿，但美伊談判停滯，雙方似乎也無意立即升高衝突。為因應僵局，美軍將駐紮日本的「華盛頓號」航空母艦急調中東，接替師老兵疲的「林肯號」，但此舉導致美軍在西太平洋沒有任何航艦，引發盟友憂心。

路透報導，美伊和談與荷莫茲海峽開放航運問題目前未見進展。美國官員說，儘管美伊停火協議將到期，但維持目前停火情勢對雙方都有好處。

伊朗十六日持續採取強硬立場，喊話美國接受戰敗。伊朗國會議長卡利巴夫說，伊朗在軍事和政治上都「真正贏得」這場戰爭，伊朗與美國六月達成停火的諒解備忘錄是「榮譽和勝利的文件」，鞏固伊朗透過外交手段取得的成果。

伊朗外交部副部長加里巴巴迪十五日在社群平台Ｘ發文表示，伊朗不會被美國的言語威脅或軍事力量嚇倒，他說，「一則推文、一艘航空母艦、一道命令或一場競選演說」，都無法奪走荷莫茲海峽。他說，荷莫茲海峽由伊朗做主，「只要美國不接受戰敗現實，繼續沉溺於幻想，伊朗將繼續執行封鎖」。

美國總統川普十四日在紐約州一場造勢活動稱，美國擊敗伊朗後，很快會宣布荷莫茲海峽是美國領土。華爾街日報隨後引述一名白宮官員稱，川普只是在開玩笑。

目前在中東執行伊朗任務的美國航艦「林肯號」已在海上航行近九個月，長期高強度值勤導致艦上船員心理健康惡化，基本物資短缺，引發軍眷抗議，媒體及國會議員關注。

美軍已派出原本駐紮日本的航艦「華盛頓號」前往中東輪替，美國海軍研究協會新聞日前報導，海軍官員證實，華盛頓號打擊群十三日在一艘巡洋艦及一艘驅逐艦伴隨下通過新加坡海峽，進入麻六甲海峽，航向中東方向。

川普把航艦戰力逼到極限

美聯社報導，中國近期頻頻挑釁日、菲兩大美國盟友，本周與印尼聯合軍演，稍早在南海黃岩島演習，上月則以飛彈驅逐艦在日本沖之鳥礁附近實彈射擊。美軍卻將西太平洋唯一航艦「華盛頓號」調往中東，引發亞洲盟友疑慮，凸顯川普對伊朗掀戰，正把美軍航艦戰力逼到極限。

報導說，外界並不認為中國會因少了一艘美國航艦就入侵台灣，不過，華府智庫「哈德遜研究所」國防分析師克拉克示警，這給了中國展示實力的機會，「藉此向菲律賓、日本、印尼等國證明，美國如今不再是西太平洋老大。中國希望區域國家得出結論，中國才是更強大的國家，而美國已無力保障他們的安全」。

若美軍未來數月派出另艘航艦接替「華盛頓號」，西太平洋航艦空窗可能只是短暫現象。美國海軍共有十一艘航艦，平時同一時間通常僅部署二至三艘。若「羅斯福號」近期從聖地牙哥出發前往中東接手，美軍可能同時部署四艘航艦，「華盛頓號」也可返回西太平洋。

川普第二任期高度仰賴航艦支援軍事行動。「福特號」連續部署十一個月，今年五月中旬才返美，創越戰以來最長紀錄，期間曾支援逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動及對伊朗作戰；「林肯號」也已連續在海上二百四十多天。

專家指出，長期部署不僅使官兵身心疲憊，也反映美方對伊朗戰爭缺乏充分準備與調度規畫。