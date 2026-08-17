戰區停留200天！林肯號兵疲 美軍司令登艦打氣

美國中央司令部司令古柏十五日視察航空母艦「林肯號」，盛讚這次部署是現代最具作戰強度、也最具影響力的任務之一，直言將名留青史。此舉正值外界盛傳林肯號生活條件惡劣，部分官兵在長達九個月未曾靠港後面臨心理健康困擾。

古柏八月初啟程造訪中東多國，包括巴林、伊拉克、以色列、約旦、沙烏地阿拉伯及阿聯，最後登上正在阿拉伯海執行任務、準備返航美國的林肯號。

古柏在聲明中高度肯定林肯號打擊群的表現，稱官兵有充分理由為所完成的一切自豪，「歷史將記載，這次部署是現代最具作戰強度、也最具影響力的部署之一」。

林肯號在美軍轟炸伊朗的行動中扮演關鍵角色，也參與川普政府目前對伊朗港口實施的海上封鎖。代理海軍部長高雄表示，林肯號已在戰區停留超過二百天，艦載機出動超過一萬架次。

美國官員表示，林肯號目前情況對戰時部署而言並不罕見，但也承認數月無法靠港可能對艦上官兵造成壓力。航空母艦通常會定期靠港補給，讓官兵休息數日並重新整備，但自伊朗戰爭爆發以來，林肯號一直未能靠港，還傳出食材供應吃緊、廁所及管線故障，一名船員八月三日落海獲救。

紐約時報報導，林肯號補給問題在對伊朗戰事二月底開打不久便浮現，當時伊朗飛彈和無人機攻擊巴林的美國海軍基地，摧毀這座基地多數設施，美國海軍數十年來的後勤樞紐被毀，中東地區其他港口也面臨伊朗攻擊威脅，迫使美軍轉向印度洋狄耶戈加西亞島的英國基地作為後勤樞紐。不過，該島距離兩支在阿曼灣執行任務的美軍航艦打擊群約三千五百公里，補給較為不便。