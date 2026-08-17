美陷中東泥沼能兼顧制衡中國？亞洲盟友質疑

紐約時報十五日報導，當中國大陸正極力在亞洲擴張影響力時，美國總統川普的心思卻在美伊戰爭上，美軍大量資源調往中東。美國的亞洲盟友質疑，一旦印太爆發衝突，美國是否願意且能夠嚇阻中國和協防盟友。

中菲在南海島礁主權爭端上愈演愈烈。菲律賓是美國在東南亞最早的盟友，也是東南亞唯一與美國締結共同防禦條約的國家。

然而，中國並無收斂區域擴張的跡象，美國則因對伊朗開戰而消耗大量關鍵武器。中國七月試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈（ＳＬＢＭ），此時美國卻研擬關閉在日本和印尼等國家的駐外館處，更加深亞洲盟友對華府能否兼顧印太的疑慮。

美國聯邦眾議院外委員會民主黨首席議員米克斯說，川普第二任對美國在亞洲的利益，是一場「災難性的失敗」；「等於送給中國大禮，削弱美國可信度，也傷害美國國安」。

美國兩大黨執政時都缺乏明確的東南亞經濟願景，也未能提出足以抗衡中國的替代方案，使區域國家開始質疑華府維持亞洲的存在感、制衡北京的決心到底出現什麼變化。

前白宮國安會主任芮普胡伯指稱，東南亞雖不願捲入美中對抗，仍盼華府能成為有效制衡北京的力量，但如今美國作為替代選項的吸引力正減弱。

川普原視中國為經濟對手，但北京去年在他發動的全球關稅戰成功反制後，他開始轉而展現親近北京的態度。五月北京「川習會」互動升溫，部分美國的亞洲盟友愈來愈感覺遭排除在外，且在中國仍是這些國家的主要貿易夥伴與美國缺乏經濟替代方案下，選擇繼續與北京維持友好關係。

菲律賓學者海達里安說，菲律賓希望同時維持與美中的關係，在面對中國威脅時仰賴盟友美國，但美方除了安全領域，並未提供太多支持。