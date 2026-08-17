停火到期！美國孤立伊朗五選項 可能都對經濟造成反作用

美國與伊朗為期60天的脆弱停火協議，預定17日屆滿，雙方談判仍陷僵局，荷莫茲海峽船隻遇襲事件也增加，增添雙方衝突升溫的憂慮。美國已預告，本周將宣布對伊朗實施「空前」的經濟孤立措施，但盤點美國的五個潛在選項，卻都可能對美國經濟造成反作用。

隨著美伊停火協議即將屆滿，但Politico引述美國官員指出，美伊談判已停滯。儘管雙方過去60天來的軍事行動都很節制，尋求談判取得突破，卻未能縮小對荷莫茲海峽掌控等議題的歧見。

對美國採取強硬態度的伊朗，暗示與阿曼接近達成荷莫茲海峽協議，但只說會維護雙方主權、確保船隻安全通行，未提及船隻是否須繳納通行費、是否有安全保障措施，美國也未參與伊朗和阿曼的談判，航行前景依然混沌不明。

美國財長貝森特已預告，美國準備對伊朗實施「空前」的經濟孤立措施，本周將會對外宣布。彭博資訊與路透盤點美國的五個潛在選項，都有其潛在風險。

施壓中國大陸：若美國懲罰中國大陸購買伊朗石油的實體，將直接削減伊朗的石油收入，風險在於可能在「川習會」之前推升美中緊張，並付出經濟上代價，因為伊朗廉價的石油若從全球油市消失，可能拉高國際油價。

制裁資金交換機構：阿聯等國有多家交換機構協助伊朗匯回資金，轉換成伊朗真正能使用的貨幣。美國此舉將使伊朗無法取得大量資金，但伊朗多年來已建立替代管道，美國若切斷個別交換機構，可能使交易轉向新的中介單位、其他貨幣或數位資產，無法完全阻止資金流動。

制裁伊朗的貿易夥伴：美國可能威脅對任何與伊朗做生意的實體，實施「二級」制裁，可能迫使外國企業及銀行選邊站。此舉可能對俄羅斯及中國大陸造成更大壓力，但也會影響伊朗鄰國的企業與金融機構，包括土耳其等美國的盟國。

沒收伊朗海外資產：美國可能沒收凍結的伊朗資產，但美國真正能觸及到的伊朗資產可能有限。伊朗許多海外財富都在第三國，華府必須與外國政府合作以掌握這些資產。

影子船隊：美國海軍封鎖行動已使伊朗港口活動劇減，而美國可能考慮更全面的作法。可能不只針對個別的船隻，還包括與貨運有關的企業、場站及其他基礎設施。