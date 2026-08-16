伊朗國會通過法案 本國民眾若接受美以等敵國媒體採訪可定罪

伊朗「東方報」（Shargh）報導，伊朗國會今天通過一項法案，本國民眾只要接受敵視伊朗的美國或以色列媒體及這2國出資媒體的採訪和其他形式交流，將視為犯罪行為。

路透社報導，這項法案須經憲法監護委員會（Guardian Council）審查後才會生效。根據法案，伊朗人民嚴禁與這類媒體進行訪談或參與相關討論，違者可判處6個月至2年有期徒刑。

法案指出，與其他外國媒體進行訪談需先通知情報部門；未經伊朗外交部通知和取得書面許可，逕自聯繫外國大使館、外國機構辦公室或其他非伊朗機構，將面臨罰款和部分社會權利受限等懲罰。

該法案也加重伊朗民眾接受外國人士指揮或監督下，從事經濟犯罪的刑責；未經情報部門許可，禁止提供資訊給外國人，並對未列入核准清單的外國機構科學合作案加以管制。

若伊朗人民在外國情報機構指示下，提出有損伊朗國安或獨立狀態的政策或立法建議，最高可判處30年有期徒刑，交由伊朗伊斯蘭革命法院（Islamic Revolutionary Courts）審理。

伊朗將本國人與外國實體合作視為犯罪，過去已有先例。