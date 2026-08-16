快訊

趙建銘晚一小時現身 診所下午再度報警「請媒體站遠一點」

日職／孫易磊連兩天登板製造3上3下飆156公里 連5場無失分

全台最大美食街來了！台北大巨蛋3.8萬坪「Garden City」這天試營運

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列屯墾民約旦河西岸奪地…巴勒斯坦家庭控遭攻擊 被迫在住家周圍豎柵欄

中央社／ 耶路撒冷15日綜合外電報導
居民奧達（Marmar Ouda）坐在家中；為了防範激進定居者的襲擊，他在住所內安裝了金屬護欄。路透社
居民奧達（Marmar Ouda）坐在家中；為了防範激進定居者的襲擊，他在住所內安裝了金屬護欄。路透社

以色列激進屯墾民在約旦河西岸的庫斯拉村圍困巴勒斯坦人的住家近一週，住在村莊外圍的家庭表示，其實他們已遭屯墾民攻擊好幾個月，有時候還有人喪命。

以色列自1967年發動六日戰爭（第3次中東戰爭）並在取得勝利後，便一直強行占領約旦河西岸（West Bank）至今，逐步成立被聯合國（UN）視為非法占領的屯墾區（settlement），讓猶太人遷徙至區內居住，稱屯墾民（settler）。

現在，人權團體表示，激進屯墾民正在庫斯拉村（Qusra）聯手行動，以奪取更多土地，進一步蠶食巴勒斯坦人期盼建國的區域。

路透社報導，居民奧達（Marmar Ouda）表示，他被迫在住家周圍豎起金屬柵欄，窗戶也加裝鐵條，以防激進屯墾民攻擊。他家一旁的牆上被人以希伯來文噴上「阿拉伯人去死」的字樣。

奧達指出，5個月前，他的姪子在一起事件中遭屯墾民開槍射殺，他的兄弟也受了傷。以色列媒體當時報導，一名具預備役身分的屯墾民被捕，路透社無法確認此人是否遭到起訴。

奧達表示：「我真希望自己當場身亡，而不是眼睜睜看著姪子死在面前、兄弟中彈。」他補充道，儘管曾向以色列警方投訴，但自己與家人未獲任何保護。

奧達說，那起槍擊案過後，攻擊行為仍未停止，12日屯墾民還朝他家扔石頭，「他們就是想把我們趕走，他們想殺了我們」。

根據聯合國資料，截至6月底，2026年已有超過2200名巴勒斯坦人因屯墾民暴力行徑及其他限制出入措施而被迫離開家園。

人權團體指出，以色列當前的極右聯合政府支持在約旦河西岸大力擴張屯墾區，屯墾民幾乎不會受懲罰。

「拉比保護人權協會」（Rabbis for Human Rights）研究員布朗斯坦（Ezra Brownstein）表示：「他們（屯墾民）行為非常挑釁，而且真的是強占民宅。」

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）本人雖力挺在約旦河西岸的猶太屯墾區，13日亦譴責屯墾民圍困巴勒斯坦家庭的行徑。

美國與以色列官員14日表示，美方希望以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）公開譴責在約旦河西岸圍困巴勒斯坦人住家的激進屯墾民。

以色列警方及軍方今天未立刻回覆置評請求。但以軍曾表示，13日起已在庫斯拉村部署士兵，負責保護居民與維持秩序。

伊朗 美國 以色列 巴勒斯坦 約旦 中東

延伸閱讀

以色列稱空襲黎巴嫩南部真主黨設施 傳釀7死3傷

以色列屢次警告伊朗密謀暗殺川普 美情報無法證實

闕志克／帝國主義砲口下的加薩「都更」

川普換機防暗殺 華郵：美認以色列情資可信度低 疑另有所圖

相關新聞

以色列屯墾民約旦河西岸奪地…巴勒斯坦家庭控遭攻擊 被迫在住家周圍豎柵欄

以色列激進屯墾民在約旦河西岸的庫斯拉村圍困巴勒斯坦人的住家近一週，住在村莊外圍的家庭表示，其實他們已遭屯墾民攻擊好幾個月...

伊朗轟炸巴林基地 重創「林肯號」航母補給線

美伊戰爭爆發首日，伊朗以飛彈和攻擊型無人機重創美國海軍位於巴林的基地，也摧毀美軍數十年來在中東仰賴的重要後勤樞紐。紐約時報14日報導，基地遭襲後，支援對伊朗行動的航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)很快出現補給問題；該艦部署至今已超過250天，上一次靠港還是2025年12月的關島，艦上物資和新鮮食物有限，水兵生活條件與心理健康狀況也持續惡化。

伊朗戰區苦撐逾200天、出動破萬架次！美軍中東司令視察林肯號

美國中央司令部司令古柏15日視察航空母艦「林肯號」，盛讚這次部署是現代最具作戰強度、也最具影響力的任務之一，直言將名留青史；同時，古柏為期10天的中東多國訪問也隨之畫下句點。

美伊停火明到期！白宮急幫川普「領土玩笑」滅火 伊朗控卡達俘3飛行員

美國與伊朗為期60天的停火協議預計17日屆滿，談判仍僵持，伊朗15日喊話美國接受戰敗，持續採取強硬立場。與此同時，伊朗15日指控卡達在伊朗戰爭初期擊落伊朗轟炸機並俘虜3名飛行員，對此卡達外交部公開否認。

川普喊荷莫茲將成美領土！海上封鎖就像「鋼鐵之牆」 擊敗伊朗後就會宣布

美國總統川普14日表示，待美國擊敗伊朗後，將宣布荷莫茲海峽是美國「領土」，並在受訪時指出，美國牢牢控制荷莫茲海峽，對伊朗的海上封鎖就像一道「鋼鐵之牆」。與此同時，荷莫茲海峽通行船隻遇襲事件增加，13日有兩艘阿布達比國家石油公司的船隻遭到攻擊，14日晚間又有另一艘船隻中彈。

強調對伊開戰沒有錯！川普：為了阻伊擁核 油價上漲完全值得

美國總統川普十四日在紐約州拿索郡花園市一場造勢活動演說時表明，他永遠不會為自己對伊朗採取軍事行動道歉；為了阻止伊朗擁核，汽油價格上漲是值得的，「我做了正確的事」。他並指稱，在美國擊敗伊朗後，很快會宣布荷莫茲海峽（下稱海峽）是美國領土。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。