以色列屯墾民約旦河西岸奪地…巴勒斯坦家庭控遭攻擊 被迫在住家周圍豎柵欄

以色列激進屯墾民在約旦河西岸的庫斯拉村圍困巴勒斯坦人的住家近一週，住在村莊外圍的家庭表示，其實他們已遭屯墾民攻擊好幾個月，有時候還有人喪命。

以色列自1967年發動六日戰爭（第3次中東戰爭）並在取得勝利後，便一直強行占領約旦河西岸（West Bank）至今，逐步成立被聯合國（UN）視為非法占領的屯墾區（settlement），讓猶太人遷徙至區內居住，稱屯墾民（settler）。

現在，人權團體表示，激進屯墾民正在庫斯拉村（Qusra）聯手行動，以奪取更多土地，進一步蠶食巴勒斯坦人期盼建國的區域。

路透社報導，居民奧達（Marmar Ouda）表示，他被迫在住家周圍豎起金屬柵欄，窗戶也加裝鐵條，以防激進屯墾民攻擊。他家一旁的牆上被人以希伯來文噴上「阿拉伯人去死」的字樣。

奧達指出，5個月前，他的姪子在一起事件中遭屯墾民開槍射殺，他的兄弟也受了傷。以色列媒體當時報導，一名具預備役身分的屯墾民被捕，路透社無法確認此人是否遭到起訴。

奧達表示：「我真希望自己當場身亡，而不是眼睜睜看著姪子死在面前、兄弟中彈。」他補充道，儘管曾向以色列警方投訴，但自己與家人未獲任何保護。

奧達說，那起槍擊案過後，攻擊行為仍未停止，12日屯墾民還朝他家扔石頭，「他們就是想把我們趕走，他們想殺了我們」。

根據聯合國資料，截至6月底，2026年已有超過2200名巴勒斯坦人因屯墾民暴力行徑及其他限制出入措施而被迫離開家園。

人權團體指出，以色列當前的極右聯合政府支持在約旦河西岸大力擴張屯墾區，屯墾民幾乎不會受懲罰。

「拉比保護人權協會」（Rabbis for Human Rights）研究員布朗斯坦（Ezra Brownstein）表示：「他們（屯墾民）行為非常挑釁，而且真的是強占民宅。」

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）本人雖力挺在約旦河西岸的猶太屯墾區，13日亦譴責屯墾民圍困巴勒斯坦家庭的行徑。

美國與以色列官員14日表示，美方希望以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）公開譴責在約旦河西岸圍困巴勒斯坦人住家的激進屯墾民。

以色列警方及軍方今天未立刻回覆置評請求。但以軍曾表示，13日起已在庫斯拉村部署士兵，負責保護居民與維持秩序。