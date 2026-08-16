快訊

台中雨勢升級！19縣市豪大雨特報 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

俄空襲烏克蘭釀1死7傷 烏派600無人機轟莫斯科

中央社／ 基輔16日綜合外電報導

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯發動的攻擊造成烏方至少1死7傷。莫斯科官員則指出，俄軍擊落逾100架飛往首都的無人機。

法新社報導，俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中愈來愈頻繁使用長程飛彈，基輔則以無人機深入俄羅斯境內發動攻擊回應，包括多次試圖攻擊俄羅斯首都。

州長表示，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）的家鄉克利福洛（Kryvyi Rih）遭彈道飛彈與無人機聯合攻擊，造成1名女子死亡、6人受傷。

克利福洛市軍事行政首長維庫爾（OleksandrVilkul）稍早在Telegram表示，克利福洛遭到「彈道飛彈與無人機聯合攻擊」，並警告居民後續可能還會有攻擊。

維庫爾表示，俄軍攻擊這座城市的兩處工業設施，並引發救援及滅火行動。

在基輔，當局於凌晨發布空襲警報，警告有彈道飛彈威脅。法新社記者在首都稍後聽見數起爆炸聲。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔「正遭到彈道飛彈攻擊」，並呼籲居民留在避難所內。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天表示，烏克蘭晚間出動600架無人機持續攻擊莫斯科州，造成3人受傷。

索比亞寧在國家支持的MAX平台發文表示：「從昨晚到今天上午6時30分（格林威治標準時間3時30分），共有600架無人機飛向莫斯科州，其中有201架被摧毀。」

伊朗 美國

延伸閱讀

烏克蘭商機2／無人機強國瓦礫中誕生 從零打造供應鏈改變現代戰爭版圖

俄羅斯聲稱 今夏已在烏克蘭東南部2州奪下19聚落

盤點烏克蘭的「戰場創意」 如何靠新科技反守為攻

烏克蘭商機1／戰火燒出五大商機 第二大城肩負國防與經濟重任

相關新聞

伊朗轟炸巴林基地 重創「林肯號」航母補給線

美伊戰爭爆發首日，伊朗以飛彈和攻擊型無人機重創美國海軍位於巴林的基地，也摧毀美軍數十年來在中東仰賴的重要後勤樞紐。紐約時報14日報導，基地遭襲後，支援對伊朗行動的航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)很快出現補給問題；該艦部署至今已超過250天，上一次靠港還是2025年12月的關島，艦上物資和新鮮食物有限，水兵生活條件與心理健康狀況也持續惡化。

伊朗戰區苦撐逾200天、出動破萬架次！美軍中東司令視察林肯號

美國中央司令部司令古柏15日視察航空母艦「林肯號」，盛讚這次部署是現代最具作戰強度、也最具影響力的任務之一，直言將名留青史；同時，古柏為期10天的中東多國訪問也隨之畫下句點。

美伊停火明到期！白宮急幫川普「領土玩笑」滅火 伊朗控卡達俘3飛行員

美國與伊朗為期60天的停火協議預計17日屆滿，談判仍僵持，伊朗15日喊話美國接受戰敗，持續採取強硬立場。與此同時，伊朗15日指控卡達在伊朗戰爭初期擊落伊朗轟炸機並俘虜3名飛行員，對此卡達外交部公開否認。

川普喊荷莫茲將成美領土！海上封鎖就像「鋼鐵之牆」 擊敗伊朗後就會宣布

美國總統川普14日表示，待美國擊敗伊朗後，將宣布荷莫茲海峽是美國「領土」，並在受訪時指出，美國牢牢控制荷莫茲海峽，對伊朗的海上封鎖就像一道「鋼鐵之牆」。與此同時，荷莫茲海峽通行船隻遇襲事件增加，13日有兩艘阿布達比國家石油公司的船隻遭到攻擊，14日晚間又有另一艘船隻中彈。

強調對伊開戰沒有錯！川普：為了阻伊擁核 油價上漲完全值得

美國總統川普十四日在紐約州拿索郡花園市一場造勢活動演說時表明，他永遠不會為自己對伊朗採取軍事行動道歉；為了阻止伊朗擁核，汽油價格上漲是值得的，「我做了正確的事」。他並指稱，在美國擊敗伊朗後，很快會宣布荷莫茲海峽（下稱海峽）是美國領土。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。