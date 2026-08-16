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俄空襲烏克蘭釀1死7傷 烏派600無人機轟莫斯科
烏克蘭當局今天表示，俄羅斯發動的攻擊造成烏方至少1死7傷。莫斯科官員則指出，俄軍擊落逾100架飛往首都的無人機。
法新社報導，俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中愈來愈頻繁使用長程飛彈，基輔則以無人機深入俄羅斯境內發動攻擊回應，包括多次試圖攻擊俄羅斯首都。
州長表示，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）的家鄉克利福洛（Kryvyi Rih）遭彈道飛彈與無人機聯合攻擊，造成1名女子死亡、6人受傷。
克利福洛市軍事行政首長維庫爾（OleksandrVilkul）稍早在Telegram表示，克利福洛遭到「彈道飛彈與無人機聯合攻擊」，並警告居民後續可能還會有攻擊。
維庫爾表示，俄軍攻擊這座城市的兩處工業設施，並引發救援及滅火行動。
在基輔，當局於凌晨發布空襲警報，警告有彈道飛彈威脅。法新社記者在首都稍後聽見數起爆炸聲。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔「正遭到彈道飛彈攻擊」，並呼籲居民留在避難所內。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天表示，烏克蘭晚間出動600架無人機持續攻擊莫斯科州，造成3人受傷。
索比亞寧在國家支持的MAX平台發文表示：「從昨晚到今天上午6時30分（格林威治標準時間3時30分），共有600架無人機飛向莫斯科州，其中有201架被摧毀。」
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