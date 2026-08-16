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美伊停火明到期！白宮急幫川普「領土玩笑」滅火 伊朗控卡達俘3飛行員

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗3月1日發射飛彈攻擊卡達杜哈，遇襲地點竄出濃煙。路透
伊朗3月1日發射飛彈攻擊卡達杜哈，遇襲地點竄出濃煙。路透

美國與伊朗為期60天的停火協議預計17日屆滿，談判仍僵持，伊朗15日喊話美國接受戰敗，持續採取強硬立場。與此同時，伊朗15日指控卡達在伊朗戰爭初期擊落伊朗轟炸機並俘虜3名飛行員，對此卡達外交部公開否認。

路透報導，有關美伊和談與荷莫茲海峽航運等方面，目前未見進展，也沒有跡象顯示各方正朝結束戰爭邁進。

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）15日在社群平台X發文表示，伊朗不會被美國的言語威脅或軍事力量展示嚇倒，他說「一則推文、一艘航空母艦、一道命令或一場競選演說」，都無法奪走荷莫茲海峽。

加里巴巴迪強調，荷莫茲海峽海峽開關由伊朗說了算，「只要美國不接受戰敗的現實，繼續沉溺於幻想，伊朗將繼續執行封鎖」。

美國總統川普14日在紐約州一場造勢活動稱，美國擊敗伊朗後，很快會宣布荷莫茲海峽是美國領土。

華爾街日報隨後引述一名白宮官員稱，川普只是在開玩笑。

紐約時報報導，伊朗武裝部隊失蹤人員搜尋委員會指揮官巴格赫札德（Seyed Mohammad Bagherzadeh）致函紅十字國際委員會（ICRC），指控卡達防空系統3月2日擊中不只一架伊朗蘇愷-24（SU-24）戰鬥轟炸機，有3名飛行員順利彈射逃生，但遭卡達當局俘虜。

根據伊朗說法，這三人分別是薩雷希（Javad Salehi）、達什蒂安（Abdolmajid Dashtian）和貝赫拉維希安（Omran Behraveshian）。機上第4名飛行員卡澤米（Majid Kazemi）則身亡。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）15日晚間在社群媒體發文否認，強調3月初擊落2架闖入領空的伊朗轟炸機前，曾依交戰規則嘗試與飛行員聯繫，但未獲回應，因此依法採取必要防衛措施。他表示，卡達隨後展開搜救，並曾與伊朗聯繫移交尋獲的1名飛行員遺體，4月也邀請伊朗團隊赴卡達了解搜救細節，但伊朗至今未回應。

安薩里稱，各方正透過外交努力降低區域緊張之際，伊朗此時提出誤導說法令人訝異。

川普 白宮 伊朗戰爭 荷莫茲海峽

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