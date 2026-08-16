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以色列稱擊斃真主黨指揮官 盼與黎巴嫩展開更認真談判
以色列今天稍早對黎巴嫩發動致命空襲後，總理尼坦雅胡的發言人表示，以方希望與黎國展開新一輪由美國斡旋且更積極的談判。此外，以方稱一名真主黨指揮官在這場攻勢中遭到擊斃。
法新社報導，黎巴嫩指出，以色列今天空襲黎國南部造成11人喪命，其中包括3名孩童。這是自以色列與真主黨（Hezbollah）6月達成協議、緩和敵對行動以來最致命的一波攻勢。
以色列宣布，以軍在空襲中攻擊真主黨精銳部隊拉德萬部隊（Radwan Force）一處總部，擊斃指揮官哈吉哈山（Ali Samir Al-Haj Hassan）。
尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發言人史匹曼（Doron Spielman）告訴法新社，以軍針對真主黨的空襲「應能推動談判重啟，讓對方更加認真，而不是產生反效果」。
根據以色列說法，發動這次空襲是因為真主黨對位於黎巴嫩南部、以方所稱的「安全區」發動攻擊，導致3名以軍人員重傷。
史匹曼說，以色列仍支持由美國斡旋的協議，其內容要求黎巴嫩安全部隊逐步接管局勢，並清除真主黨勢力。
他指出：「我們相信這項協議。我們非常希望黎巴嫩武裝部隊能挺身而出，與我們攜手將真主黨排除在外。」
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