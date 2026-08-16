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強調對伊開戰沒有錯 川普：為了阻伊擁核 油價上漲完全值得

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普十四日在紐約州拿索郡花園市一場造勢活動演說時表明，他永遠不會為自己對伊朗採取軍事行動道歉；為了阻止伊朗擁核，汽油價格上漲是值得的，「我做了正確的事」。他並指稱，在美國擊敗伊朗後，很快會宣布荷莫茲海峽（下稱海峽）是美國領土。

伊朗外交部發言人巴加埃十五日則說，伊朗已和阿曼就海峽通行的方案達成協議。

川普在上述演說聲稱，伊朗正被打得很慘，他自二月底開戰以來，動用美軍的程度雖比「原本預期的稍微多了點」，但仍必要施壓伊朗，阻止德黑蘭取得核武。

川普十四日稍早受訪時又一次宣稱，美國完全控制海峽；「在真正意義上，海峽是我們的。除非我們想讓船隻進來，它們才進得來」；海軍封鎖使伊朗每天損失數億美元且美國祭出的全面制裁也正施壓德黑蘭，「要是他們攻擊，我們會以一百倍的力道回擊」。

對於愈來愈接近的十一月美國期中選舉選情是否會受美伊戰爭懸而未決影響，川普則提到汽油價格和阻止伊朗擁核間的關係；「他們不能擁核。就這麼簡單」。

另外，伊朗外長阿拉奇十五日說，德黑蘭尚未決定是否恢復伊美談判；鑒於伊美戰火（七月）就已重新點燃，故沒有什麼「延長（十七日到期的）停火協議」。伊朗副外長加里巴巴迪同日也在社媒Ｘ發文重申，海峽何時開放與關閉是伊朗說了算。

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