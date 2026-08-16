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川普喊荷莫茲將成美領土！海上封鎖就像「鋼鐵之牆」 擊敗伊朗後就會宣布

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
福斯新聞報導，川普在紐約州長島一場造勢活動發表談話時表示，伊朗現在正被打得非常慘。（法新社）
福斯新聞報導，川普在紐約州長島一場造勢活動發表談話時表示，伊朗現在正被打得非常慘。（法新社）

美國總統川普14日表示，待美國擊敗伊朗後，將宣布荷莫茲海峽是美國「領土」，並在受訪時指出，美國牢牢控制荷莫茲海峽，對伊朗的海上封鎖就像一道「鋼鐵之牆」。與此同時，荷莫茲海峽通行船隻遇襲事件增加，13日有兩艘阿布達比國家石油公司的船隻遭到攻擊，14日晚間又有另一艘船隻中彈。

福斯新聞報導，川普在紐約州長島一場造勢活動發表談話時表示，伊朗現在正被打得非常慘，動用軍隊的程度比「原本希望的稍微多了一點」，但有必要對德黑蘭施壓，防止伊朗政權取得核武。他說：「我們不能讓伊朗擁有核武。」

他表示，海上封鎖讓德黑蘭「每天損失數億美元」，並稱美國全面制裁也正在擠壓伊朗政權，同時警告：「如果他們攻擊，我們會以一百倍力道反擊。」

被問到這場衝突延續至接近期中選舉，是否讓他在政治上感到擔憂時，川普提到汽油價格，以及阻止德黑蘭取得核武的努力。他說：「他們不能擁有核武。就這麼簡單。」並補充：「我們的封鎖就像一道鋼鐵之牆。從來沒有人見過這樣的情況。」

川普同日稍早在馬里蘭州安德魯斯聯合基地，駁斥外界對部署在中東因應伊朗的航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）上生活條件與官兵心理健康的疑慮，同時證實這艘軍艦即將進行輪調。

當記者問及官兵家屬是否對林肯號上的情況感到擔憂時，川普表示：「不，他們沒有。」

先前華爾街日報指出，川普的言論似乎意在肯定持續實施的海上封鎖行動，川普希望藉此在經濟上對伊朗施壓，迫使伊朗放棄核武計畫。幕僚已說服川普，在重啟軍事打擊前，至少目前應給予這項策略更多時間發揮效果。

川普證實了相關報導，指出由於美國與伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權與伊朗核計畫上持續陷入僵局，林肯號將與另一艘航艦進行交接。

包括軍事專業刊物在內的美國媒體，已引述多位船員家屬的說法報導，林肯號上的生活條件已嚴重惡化，艦上也傳出數起自殺未遂事件。

海軍代理部長高雄（Hung Cao，音譯）透過聲明表示，「少數心理健康案例已接受治療，無人喪生」，並指責媒體「試圖將我們的戰士塑造成受害者」。

民主黨籍國會議員則持續要求對此展開調查。

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