1周內第3起…阿聯國營石油公司油輪 通過荷莫茲海峽時遇襲

美伊戰爭爆發首日，伊朗以飛彈和攻擊型無人機重創美國海軍位於巴林的基地，也摧毀美軍數十年來在中東仰賴的重要後勤樞紐。紐約時報14日報導，基地遭襲後，支援對伊朗行動的航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）很快出現補給問題；該艦部署至今已超過250天，上一次靠港還是2025年12月的關島，艦上物資和新鮮食物有限，水兵生活條件與心理健康狀況也持續惡化。

2026-08-15 11:00