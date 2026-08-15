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1周內第3起…阿聯國營石油公司油輪 通過荷莫茲海峽時遇襲

中央社／ 開羅15日綜合外電報導
阿拉伯聯合大公國通訊社報導，國營阿布達比國家石油公司今天表示，旗下一艘船隻昨天通過荷莫茲海峽時遭到攻擊。 示意圖／路透社
阿拉伯聯合大公國通訊社報導，國營阿布達比國家石油公司今天表示，旗下一艘船隻昨天通過荷莫茲海峽時遭到攻擊。 示意圖／路透社

阿拉伯聯合大公國通訊社報導，國營阿布達比國家石油公司今天表示，旗下一艘船隻昨天通過荷莫茲海峽時遭到攻擊。

路透社報導，根據阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM），阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）指出，事件中無人受傷，目前情勢已經獲得控制。

阿聯總統外交顧問加爾加希（Anwar Gargash）表示，阿布達比國家石油公司油輪連續遭到襲擊，阿布達比當局將捍衛其主權和利益。

這是涉及阿布達比國家石油公司的船隻一週內第3起類似攻擊。阿聯曾經指控伊朗是先前兩起襲擊的幕後黑手，但對於昨天這起攻擊，阿聯當局並未發表正式評論。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom MaritimeTrade Operations）稍早表示，接獲一艘散裝貨輪昨天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到不明拋射物襲擊的通報。

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