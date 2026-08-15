美發問卷測北約挺川普程度 軍事支援恐與「忠誠」掛鉤

彭博新聞14日報導，美國在削減保衛北約的軍事資產前，正評估各盟國對川普政府政策的支持程度。美方最近寄給北約盟國的一份文件列出一系列問題，包括各國是否「公開支持」美國外交政策，以及對美軍使用境內基地設下哪些「限制」。

川普政府已展開為期6個月的歐洲軍事部署審查，預計12月前完成。北約盟國因此開始為美國可能大幅削減支援做準備，包括減少駐歐部隊，以及調整盟國遭攻擊時美方可能投入的軍事資產。

這份問卷在審查啟動數周後送達，內容涉及多項近來造成美國與盟國分歧的議題，包括美國攻擊伊朗、抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛的突襲，以及歐洲希望把更多國防合約留給當地企業。問卷在詢問各國是否公開支持美國外交政策時，特別提到中東與西半球的「倡議」。

美國與以色列先前在未諮詢北約盟國的情況下對伊朗開戰，西班牙等數國之後禁止華府利用當地基地攻擊伊朗。美方文件因此詢問各國是否設有類似限制，並追問是否願意減少或取消。

問卷也試圖了解各國是否向美國國防承包商採購，以及是否公開反對那些被美方認為會「阻礙」與美國企業簽約的法規。文件還引用美國國防部長赫塞斯的說法，詢問各國是否展現與美國「強大、明確且安靜」方針一致的立場。

國防預算同樣是審查重點。美方要求盟國提出證明，顯示正在提高國防支出，並逐步以歐洲自身能力取代美國軍事資產；同時詢問各國是否曾公開反對新的「歐洲製造」政策，如果沒有，是否願意這麼做。

這份文件最初在華府分發給各國，本周開始在布魯塞爾北約總部流傳。知情人士表示，部分盟國對此感到不滿，認為美國正把安全保護與政治立場掛鉤，藉此迫使盟國在政策上與華府保持一致。

一名北約官員證實，美國正與盟國合作進行這項審查，但沒有評論文件內容；美國國防部也未回應。若美方最終把長期安全承諾與盟國是否支持川普政策相連，將改變二戰後跨大西洋關係長期以安全保證為基礎、能跨越政治分歧的運作方式。