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林肯號陷補給困境 伊朗開戰初期炸美軍這座基地埋禍根

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航空母艦「林肯號」上一架陸戰隊F-35C「閃電II」戰機3月2日準備起飛，支援對伊朗的「史詩狂怒行動」。路透
美國海軍航空母艦「林肯號」上一架陸戰隊F-35C「閃電II」戰機3月2日準備起飛，支援對伊朗的「史詩狂怒行動」。路透

美伊戰爭爆發首日，伊朗飛彈和攻擊型無人機重創美國海軍位於巴林的基地，也摧毀美軍數十年來在中東仰賴的重要後勤樞紐。紐約時報14日報導，基地遭襲後，支援對伊朗行動的航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）很快出現補給問題；該艦部署至今已超過250天，上一次靠港還是2025年12月的關島，艦上物資和新鮮食物有限，水兵生活條件與心理健康狀況也持續惡化。

伊朗當時的攻擊是報復美國與以色列襲擊德黑蘭，巴林基地大部分設施遭摧毀。美國海軍因此必須另尋補給方案，一方面供應日夜工作的水兵食物，另一方面維持戰機出擊和對伊朗港口的封鎖。

由於區域內其他港口同樣面臨伊朗攻擊威脅，五角大廈把目光轉向印度洋中部的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）英國基地。該島位於馬爾地夫以南，距離兩個航空母艦打擊群在阿曼灣的作業區遠達3541公里。

戰爭初期，時任英國首相施凱爾（Keir Starmer）曾拒絕讓五角大廈使用迪亞哥加西亞島投入對伊朗行動，引發美國總統川普不滿。施凱爾最後在3月1日讓步，同意美軍基於他所稱「特定且有限的防禦目的」使用該島。

一名美國軍方官員表示，巴林基地遭重創後不久，美國海軍便開始把迪亞哥加西亞島當成主要貨運據點。這也可能解釋伊朗為何在3月20日向該島發射兩枚中程彈道飛彈。其中一枚未能抵達目標、墜入印度洋，另一枚則遭美國海軍軍艦擊落。

巴林原本也是美國航空母艦在當地通常停靠的兩個港口之一，可讓艦上人員上岸休息；另一處是阿拉伯聯合大公國富吉拉港（Fujairah），但同樣完全位於伊朗飛彈射程內。因此，林肯號至今一直沒有停靠海軍所稱的「自由港」（liberty port），水兵也無法獲得數天岸假。

依照美國海軍規定，軍艦若連續在海上航行45天以上，艦長可為艦上人員申請「啤酒日」（beer day）。按「林肯號」目前在海上的時間計算，艦上人員已符合舉辦5次啤酒日的資格。負責當地海軍行動並有權批准申請的第五艦隊，14日被問及參戰艦艇是否曾提出申請時，未立即回應。

加州民主黨籍聯邦眾議員萊文（Mike Levin）表示，他的選民包括林肯號水兵，已有家屬向他表達對這次部署的憂慮。他說，家屬最想知道的仍是：「我們在這裡的任務究竟是什麼？」

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