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川普稱還不夠久！林肯號部署逾250天爆士氣危機 官兵家屬發聲了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍尼米茲級航空母艦「林肯號」3月3日在未公開地點航行，支援對伊朗的「史詩狂怒行動」。路透
美國海軍尼米茲級航空母艦「林肯號」3月3日在未公開地點航行，支援對伊朗的「史詩狂怒行動」。路透

美國海軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）已部署超過250天，艦上生活條件引發外界擔憂。然而，美國總統川普不只駁斥相關疑慮，還表示這艘航艦部署得「還遠遠不夠久」。

華爾街日報與NBC新聞報導，航空母艦一般部署期約為6至7個月，期間會定期靠港，讓人員休整並補充食物，但「林肯號」上一次靠港是2025年12月的關島，目前已連續244天在海上航行。長期未靠港也導致艦上物資和新鮮食物有限，軍人及家屬指出，艦上生活條件與水兵心理健康狀況持續惡化，部分家屬並稱有多名水兵曾試圖跳海。

被問及部署是否持續太久，以及是否擔心水兵的心理健康時，川普說：「不、不、不，還遠遠不夠久。」他還說，「林肯號」「現在正在移動，或很快就會移動」，而且「將由另一艘非常類似的船取代」。

「福特號」（USS Gerald R. Ford）今年5月在部署11個月後返航，成為蘇聯解體以來部署時間最長的航空母艦。「林肯號」在中東則已接近9個月，成為川普任內第二艘面臨延長部署的航空母艦。一名美國官員向NBC新聞表示，「華盛頓號」（USS George Washington）預計將接替「林肯號」。然而，輪調可能需要數周才能完成，「林肯號」返回聖地牙哥母港可能至少還需要兩周。

兒子在「林肯號」服役的拉帕（Danielle Rappa）指出，艦上的情況就像《美國恐怖故事》（American Horror Story）裡的一幕，所有人都死了，但他們自己還不知道。她表示，隨著兒子的部署持續拖長，她注意到他的情緒出現變化，「他原本非常正面，後來開始變得很陰沉」。

女兒也在「林肯號」服役的史托（Melanie Stowe）則抱怨部署日期改來改去。史托和拉帕都表示，他們的孩子都曾透露，有一名水兵跳海。一名美國官員13日表示，一名隸屬「林肯號」航空聯隊的水兵8月初落海，很快獲救並接受治療，之後被送離軍艦接受進一步醫療照護。2名官員表示，美軍領導階層私下已在五角大廈與白宮內部提出擔憂，指出部署數月、支援對伊朗戰爭的美國軍人普遍士氣低落且疲憊不堪。

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