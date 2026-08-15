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脆弱停火將期滿！川普：擊敗伊朗後 宣布荷莫茲海峽為美國領土

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日在紐約州花園市的大衛．S．麥克訓練與情報中心（David S. Mack Center for Training and Intelligence）發表談話。法新社
美國總統川普14日在紐約州花園市的大衛．S．麥克訓練與情報中心（David S. Mack Center for Training and Intelligence）發表談話。法新社

美國總統川普14日表示，他可能很快宣布荷莫茲海峽「是美國領土」，並在受訪時指出，美國牢牢控制荷莫茲海峽，對伊朗的海上封鎖就像一道「鋼鐵之牆」，同時警告德黑蘭不要再發動攻擊。

福斯新聞報導，川普在紐約州納蘇郡（Nassau）發表談話時表示，伊朗現在正被打得非常慘，「等我們擊敗他們之後，我很快就會宣布荷莫茲海峽是美國領土。」他也表示，動用軍隊的程度比「原本希望的稍微多了一點」，但有必要對德黑蘭施壓，防止伊朗政權取得核武。他說：「我們不能讓伊朗擁有核武。」

川普當天稍早受訪時指出，美國完全控制荷莫茲海峽。他說：「這是我們的，真正意義上來說，荷莫茲海峽是我們的。只有我們想讓船隻進來，這些船隻才能進來。」

他表示，海上封鎖讓德黑蘭「每天損失數億美元」，並稱美國全面制裁也正在擠壓伊朗政權，同時警告：「如果他們攻擊，我們會以100倍力道反擊。」

被問到這場衝突延續至接近期中選舉，是否讓他在政治上感到擔憂時，川普提到汽油價格，以及阻止德黑蘭取得核武的努力。他說：「他們不能擁有核武。就這麼簡單。」並補充：「我們的封鎖就像一道鋼鐵之牆。從來沒有人見過這樣的情況。」

POLITICO報導，除非美伊雙方在最後一刻達成協議，延長停火並可能結束兩國戰爭，否則為期60天的脆弱停火協議看來將於17日到期。一名白宮資深官員表示，在停火期限到來前，雙方局勢處於「靜止」狀態，截至14日下午尚未聽說停火即將延長。

該名官員說：「我們距離協議有多近或多遠並不重要，重要的是伊朗是否願意回到談判桌前並同意一項協議，他們目前還沒有這麼做。」

伊朗領導層近日提高停火要求，包括賠償戰爭相關損失、釋放遭凍結資產，以及停止一切威脅，包括對德黑蘭在其他國家的代理勢力所構成的威脅。該名資深官員表示，目前已進入第6個月的終戰談判格外坎坷，部分原因是伊朗統治架構分裂成革命衛隊、宗教神職人員及「政府領導層」等3個派系，彼此目標有時存在極大差異；與其中一個派系達成協議，不一定代表其他派系也會接受。

這名官員說：「我們知道，必須得到所有人的批准，協議才能有效。他們知道我們的立場，但很多時候我們不知道他們的立場。他們不斷改變條件。」

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