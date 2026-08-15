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川普：擊敗伊朗後宣布荷莫茲海峽為美國領土
美國總統川普今天在公開演說表示，擊敗伊朗後很快會宣布荷莫茲海峽是「美國領土」，並強調不能讓伊朗擁有核武。
美國總統川普（Donald Trump）14日在紐約長島拿索郡 （Nassau County）向執法人員及支持者演說表示，徹底擊敗伊朗後，很快會宣布荷莫茲海峽是「美國領土」。
美國與伊朗6月簽署臨時和平協議，計劃開放荷莫茲海峽並徵收規費，協議簽署不久即破裂。五角大廈近期決定派遣航艦「華盛頓號」（USS GeorgeWashington）更替執行中東勤務的林肯號（USSAbraham Lincoln）。
川普說：「海峽已被封鎖，船隻無法通過，除非我們允許。我打造部隊，但坦白說出兵比我想像多了一點，這不是問題，我們不能讓伊朗擁核。」
川普近期升高對伊朗態勢，聲稱已拿下荷莫茲並禁止伊朗船隻出入，強調石油是伊朗的生存命脈，禁止伊朗船隻通行將重創伊朗經濟。
川普前往拿索郡為共和黨參選紐約州長的郡長布雷克曼（Bruce Blakeman）及國會議員參選者助選。紐約州為傳統民主黨州，布雷克曼民調落後爭取連任的現任紐約州長侯可（Kathy Hochul）。
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