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青年運動襲葉門港口釀8死 並稱攻擊沙烏地石油設施
受國際承認的葉門政府一名軍官表示，獲伊朗支持的叛軍組織「青年運動」今天對港口城市莫加發動攻擊，造成8人死亡；同時，這個什葉派激進團體宣稱，他們也攻擊沙烏地阿拉伯一處石油設施。
法新社報導，「青年運動」（Houthi）與沙烏地支持的葉門政府維持多年停火協議，但疑似於上月破裂，「青年運動」隨後對政府控制地區發動致命攻擊。
此外，「青年運動」也宣布對沙烏地港口實施海上封鎖，攻擊紅海船隻，並稱對石油基礎設施發動攻擊。
這名葉門官員指出，「青年運動」向停靠港口卸貨的商船發射5枚飛彈，其中兩艘船起火。莫加（Mokha）本週稍早也曾遭受攻擊。
官員表示，8名死者中包括2名安全人員。
「青年運動」媒體同時引述消息人士指出，他們以無人機攻擊沙烏地西南部納吉蘭（Najran）一處「沙烏地阿美石油公司」（Saudi Aramco）設施，並稱「行動達成目標」。
「青年運動」前一天也宣稱，攻擊了位於吉贊（Jizan）的另一處「沙烏地阿美石油公司」設施。
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