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美軍中央司令部：將在中東組建多國攻擊無人機部隊

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美軍MQ-9「死神無人機」。路透
美軍MQ-9「死神無人機」。路透

負責中東戰事的美國中央司令部十三日在社媒Ｘ發文，將組建首支多國攻擊無人機部隊：「獵鷹打擊」特遣隊。該特遣隊將整合整個中東的攻擊無人機能力，打造為統一、跨域且多國參與的嚇阻力量。

根據上述發文，該特遣隊將運用自殺無人機，由美國與區域夥伴的軍事支援人員操作，能從空中、海上及水下發動攻擊；該司令部已啟動和區域夥伴的磋商及正式邀請程序。但該發文並未詳述哪些國家是區域夥伴。

華盛頓郵報十三日則引述三位知情美國官員報導，美軍在美伊戰爭已損失至少四十五架ＭＱ-９「死神」無人機，約占機隊總數的百分之廿五。伊朗官媒努爾新聞十四日則報導，伊斯蘭革命衛隊在霍爾木茲甘省上空又擊落一架死神。

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