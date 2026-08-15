美方口徑轉換 范斯：對伊戰爭目標是為了保持低油價

美國副總統范斯十三日接受福斯新聞專訪時說，美國在美伊戰爭的首要目標是為美國民眾維持低油價，其次才是阻止伊朗擁有核武。法新社同日報導說，這迥異於美國總統川普此前公開的定調。范斯的最新說法也反映出，這場戰爭的焦點已轉移至對荷莫茲海峽的控制權，而伊朗已成功將此一議題推上談判桌的核心位置。

另外，對於以色列「耶路撒冷郵報」十四日報導，負責中東戰事的美國中央司令部司令古柏正推動對伊朗基礎設施發動新一輪軍事行動，屆時需以軍配合聯手攻擊，該司令部發言人霍金斯駁「捏造」。

川普此前多次強調，美伊戰爭的唯一目標就是阻止伊朗擁核，「即使美國人民恐因這場戰爭在經濟上承受短期的犧牲」，也屬「必要之惡」。

范斯還在上述專訪說，「我知道今天油價跌了，比爆發衝突（即二月美伊開戰）初期的高點低很多，這就是我們的首要目標；很顯然第二個目標是確保伊朗永遠無法擁核」；這是美方的「雙重目標」。

貝森特下周宣布新制裁

范斯也提到，「有時我們聚焦於能源層面，因為我們希望美國人民負擔得起石油與天然氣的價格；有時我們顯然更聚焦於（伊朗的）軍事及核武計畫」。他並表示，「川普總統正處於權力巔峰，手握外交、軍事和經濟等多項籌碼」。

該法新社報導還說，范斯上述說法似乎印證川普目前傾向採取更謹慎的做法，即對伊朗施加強大的經濟壓力。美國新聞網站Axios十三日也引述消息人士報導，川普已決定採取新的經濟施壓策略，並將此事交給美國財長貝森特，希望藉此削弱伊朗對荷莫茲海峽的控制，迫使伊朗高層同意和美國達成和平協議。

貝森特十三日接受美國保守派電視網「新聞頭條」專訪時就預告，將對伊朗祭出「前所未見」的經濟孤立；美方將多管齊下，結合金融施壓與港口實體封鎖，下周將宣布新一波具體的追加制裁措施。

派華盛頓號接替林肯號

貝森特說，美國將持續封鎖荷莫茲海峽；任何東西都將無法進出伊朗港口；請密切關注，川普政府下周將有更多公告。

鑒於美國國內愈來愈關切部署邁入第九個月的海軍航艦「林肯號」上生活條件，和開戰至今艦上官兵承受的壓力。美軍正準備按預定的中東部署計畫，派航艦「華盛頓號」接替林肯號。一位美國官員對有線電視新聞網說，華盛頓號五日結束對越南港口的訪問，正駛往中東接替林肯號。

民主黨籍聯邦參議員布魯曼索致函國防部長赫塞斯，關切林肯號已部署逾二五○天、其中兩百天沒靠港，創下連續在海上航行天數的紀錄，艦上出現缺乏基本物資及飲用水遭汙染等問題。對此，赫塞斯十三日指稱，有關林肯號的報導不實，美軍兵力充足，可無限期對伊朗實施海軍封鎖，並可視需要輪調船艦保持施壓。