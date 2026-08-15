美警告伊朗 祭經濟孤立措施

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預告，下周將對伊朗祭出「前所未見」的「經濟孤立」措施，預計將多管齊下，結合金融施壓與港口實體封鎖。

貝森特13日受訪時指出，「請關注下周將出爐的更多宣布，因為我們將實施對單一國家的經濟孤立史上，前所未見的措施」，「將整合舉世從未見過的經濟孤立」行動，而且對「荷莫茲海峽的持續封鎖…將讓任何東西都將無法進出伊朗港口」。

美國國防部長赫塞斯也表示，美軍有能力在中東持續部署海軍，執行封鎖伊朗的行動」，「美國海軍能維持無限期封鎖，因為我們能輪調船舶」。

阿聯通訊社報導，兩艘阿布達比國家石油公司（ADNOC）13日傍晚在穿越荷莫茲海峽時遭攻擊，阿聯政府譴責為伊朗攻擊。

美國總統川普已一再強調，美軍「完全掌控」荷莫茲海峽，但隨著攻擊事件頻傳，目前荷莫茲海峽航運量仍處於數個月低點。伊朗則已整頓軍方，對外態度更為強硬，暗示準備長期抗戰。

一些分析師主張，伊朗政府正瀕臨經濟崩潰，因為透過阿聯等國家規避制裁的選項減少，曾任美國財政部制裁官員的保衛民主基金會（FDD）資深研究員馬列基指出，阿聯等國對伊朗非法金融與貿易活動的接受度已降低，全球市場也減少為伊朗大宗商品的依賴。

美伊戰爭已摧毀伊朗許多工業產能，並大幅限縮原油出口，重創伊朗經濟，央行數據顯示最近的通膨年升率飆至77%，伊朗貨幣里亞爾（Rial）匯率從美伊衝突爆發以來，已貶值逾10%，加重經濟壓力。

但也有專家指出，經濟制裁始終未大幅改變伊朗政局。