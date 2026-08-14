以色列屢次警告伊朗密謀暗殺川普 美情報無法證實

美國現任及前任官員透露，過去1年當局接獲以色列多次警告，指伊朗意圖暗殺美國總統川普，包括川普訪問土耳其期間罕見的秘密換機行動前夕；但美國情報官員無法獨立證實這些警告。

路透社報導，根據消息人士說法，相關情報被轉交給美國情報機構，有些則由以色列官員直接向白宮高層官員通報。這些警告包括伊朗可能派遣狙擊手開槍射殺川普，或招募人員在大型公開活動中持刀攻擊他。

消息人士指出，這些情報最早在2025年6月以伊爆發為期12天的戰事前夕出現，並在美國今年2月決定對伊朗開戰前變得更加頻繁。

美國官員及另名消息人士表示，最詳細的警告出現在今年7月北大西洋公約組織（NATO）安卡拉峰會前。當時以色列官員向白宮簡報相關情報，指伊朗可能試圖殺害川普，甚至可能在他搭乘「空軍一號」前往峰會途中以肩射飛彈發動攻擊。

美國情報界長期評估，伊朗希望報復川普2020年下令擊殺革命衛隊（Revolutionary Guard Corps）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。但消息人士表示，自去年初以來，以色列情報部門所提供、部分針對川普人身安全的具體威脅，美國中央情報局（CIA）一直無法證實。

在北約峰會相關事件中，1名土耳其官員表示，土耳其情報機構也沒有證據能證實以色列提出的川普生命遭威脅說法，上述評估也已告知美方。

儘管缺乏佐證，白宮官員及美國特勤局（SecretService）仍基於謹慎原則採取措施降低威脅，包括川普訪問土耳其期間的特殊欺敵行動。當時川普於媒體鏡頭前登上舊空軍一號後，藏身於機場餐飲卡車，被秘密送往另一架飛機；原本的空軍一號則照常升空充當誘餌。

這起事件凸顯華府與德黑蘭緊張情勢升高之際，以色列情報如何影響川普政府對伊朗的決策，同時也反映美以兩國情報機構對伊朗整體威脅的評估存在廣泛分歧。

今年稍早，美國情報機構評估伊朗並未積極打造核武，但以色列認為德黑蘭構成迫切威脅。儘管美國情報界已呈報相關評估，川普仍在今年2月下令對伊朗發動攻擊。路透社先前也報導，川普發動軍事行動前，也曾考量以色列提供的情報，即德黑蘭曾試圖暗殺他。