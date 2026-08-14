美財長警告伊朗 將採前所未見手段經濟孤立
美國財政部長貝森特今天威脅，將對伊朗祭出「世上前所未見的」經濟孤立，預計將多管齊下，結合金融施壓與港口實體封鎖，同時預告下週將發布新一波具體措施。
法新社報導，貝森特（Scott Bessent）接受保守派電視網新聞頭條（Newsmax）採訪時指出，「這將是一套世界上前所未見、多管齊下的經濟孤立」，並稱「持續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）…任何東西都將無法進出伊朗港口」。
他說：「請密切關注，下週將有更多公告。」
貝森特指出，這項做法將結合金融層面施壓和港口實體封鎖。
貝森特這種如此強硬的立場，與他在8月4日接受財經媒體CNBC採訪時的說法大相逕庭，當時他曾樂觀表示，與德黑蘭達成重開荷莫茲海峽的協議，有望於數日內實現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。