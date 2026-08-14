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美財長警告伊朗 將採前所未見手段經濟孤立

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國財政部長貝森特今天威脅，將對伊朗祭出「世上前所未見的」經濟孤立，預計將多管齊下，結合金融施壓與港口實體封鎖，同時預告下週將發布新一波具體措施。

法新社報導，貝森特（Scott Bessent）接受保守派電視網新聞頭條（Newsmax）採訪時指出，「這將是一套世界上前所未見、多管齊下的經濟孤立」，並稱「持續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）…任何東西都將無法進出伊朗港口」。

他說：「請密切關注，下週將有更多公告。」

貝森特指出，這項做法將結合金融層面施壓和港口實體封鎖。

貝森特這種如此強硬的立場，與他在8月4日接受財經媒體CNBC採訪時的說法大相逕庭，當時他曾樂觀表示，與德黑蘭達成重開荷莫茲海峽的協議，有望於數日內實現。

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