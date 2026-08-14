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華郵：伊朗戰事耗軍備 美軍死神無人機折損約25%

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

「華盛頓郵報」今天引述3名熟悉內情的美國官員說法報導，美國軍方在對伊朗的戰事中折損至少45架MQ-9「死神」（Reaper）無人機，約占機隊的25%。

據報導，死神無人機用於執行偵察和針對性打擊。根據美國空軍資料，依配備的感測器與武器不同，每架造價約3000萬至5000萬美元。光是這項武器系統，近期損失就可能讓納稅人付出超過13億美元。

死神無人機在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊頻繁出動，但飛行速度慢且時常低空飛行，相對容易成為伊朗軍方以及伊朗在葉門和伊拉克地區代理人的攻擊目標。

第4名同樣以不具名方式討論五角大廈數據的美國官員說，折損的死神無人機並非全數遭擊落，有部分因操作人員與無人機的通訊失聯而墜毀，但未說明具體數量。

美國多年來軍援烏克蘭對抗俄羅斯，加上近期與伊朗的戰事，消耗愈來愈多武器與彈藥，死神無人機也加入行列。

五角大廈拒絕就此報導置評。五角大廈先前一直否認武器庫存告急相關報導。

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