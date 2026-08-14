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范斯：美伊戰爭首要目標是壓低油價 核武問題居次

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，美國在伊朗戰爭中的首要目標是為美國民眾維持低油價，防止德黑蘭取得核武問題居次，與美國總統川普過往定調截然不同。

法新社報導，川普過去曾多次強調，美伊戰爭唯一目標就是阻止伊朗取得核武，儘管美國民眾可能因這場戰事承受短期的經濟犧牲。

范斯這番言論也凸顯，美伊戰爭的焦點已轉移到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權，而伊朗已成功將這項議題推上談判桌的核心位置。

范斯接受福斯新聞（Fox News）訪問時指出：「我知道今天油價下跌了，比衝突爆發初期的高點低很多，這就是我們的首要目標…第2目標很顯然是確保伊朗永遠無法取得核武。」

針對美國2月對伊朗發動的這場軍事行動，范斯是川普政府內部最抱持懷疑態度的成員之一，而他最新發表的這番言論，似乎印證了川普目前傾向採取更謹慎的做法，也就是在荷莫茲海峽局勢持續對峙之際，對伊朗施以強大的經濟壓力。

范斯還說，「有時我們聚焦於能源層面，因為我們希望美國人負擔得起油氣價格；有時我們顯然更聚焦於軍事…以及核武計畫上」，並稱川普「正處於權力巔峰，手握外交、軍事和經濟等諸多籌碼」。

由於華府與德黑蘭雙方均各自堅守重啟海峽的條件，外交談判似乎陷入僵局，令美方轉而採取經濟施壓策略。

在軍事選項方面，美國媒體報導，川普則須面對特定飛彈和無人機庫存快速耗盡的問題。

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