美伊戰爭重創美軍死神機隊！至少45架墜毀或遭擊落 占機隊約四分之一

華盛頓郵報13日報導，3名知情美國官員表示，美軍在美伊戰爭期間已損失至少45架MQ-9「死神」（MQ-9 Reaper）無人機，約占機隊總數的25%。

美國空軍指出，「死神」用於執行監視與定點打擊任務，每架造價依搭載的感測器與武器種類而定，介於3000萬至5000萬美元。單計MQ-9「死神」無人機，近期損失可能就讓納稅人付出超過13億美元。

「死神」無人機在荷莫茲海峽周邊頻繁出動，但飛行速度緩慢且經常低空飛行，較易成為伊朗軍方及伊朗在葉門和伊拉克地區代理勢力的攻擊目標。第4名美國官員表示，並非所有損失的「死神」無人機都遭到擊落，另有數量不詳的無人機因操作人員與無人機之間的通訊失效而墜毀。

美伊戰爭持續消耗美軍武器與彈藥，加上美國多年來軍援烏克蘭對抗俄羅斯，「死神」如今也加入損失清單。在美伊關係仍高度緊張之際，武器與彈藥短缺已限制美國總統川普的軍事選項，並迫使美軍地區指揮官改變防禦戰術。五角大廈拒絕評論，並持續否認武器庫存逐漸短缺的報導。

根據公開預算資料及各軍種說法，美軍在衝突爆發前約有185架「死神」無人機，上述數字不包括美國情報機構操作的機隊。其中，陸戰隊擁有20架，主要在亞太地區執行任務。陸戰隊發言人班森中校（Lt. Col. Joshua Benson）表示，陸戰隊的「死神」無人機截至目前均未損失。

美國空軍在衝突爆發前則擁有165架「死神」無人機。美國空軍負責計畫與建案的副參謀長泰伯中將（Lt. Gen. David Tabor）5月向參議院表示，剩餘無人機數量已降至約135架。他對這些損失「感到擔憂」，空軍正研究如何迅速補充機隊。此外，五角大廈正逐步淘汰「死神」無人機，並構想以成本較低、能以機群方式攻擊目標的武裝監視無人機取而代之。