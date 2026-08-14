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阿聯控伊朗襲阿布達比國家石油公司船隻 一週內第2起
國營的阿布達比國家石油公司（ADNOC）表示，旗下兩艘船今晚通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時遭到攻擊，無人受傷。阿拉伯聯合大公國指控伊朗發動這起攻擊。
路透社報導，這是一週內第2起ADNOC相關船隻遇襲事件。阿聯8日也曾譴責伊朗在一艘與ADNOC有關的船隻通過海峽時發動攻擊。
根據阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM），ADNOC表示，情勢已獲得控制。
阿聯外交部譴責這起「有敵意的伊朗攻擊」，指稱伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）對商業船舶採取「海盜行徑」，把荷莫茲海峽當成經濟施壓或勒索的工具，對區域穩定與全球能源安全構成直接威脅。
WAM或外交部都沒說明有關這兩艘船、其貨物內容或可能受損情況等細節。目前未傳出人員受傷。
伊朗外交部及伊斯蘭革命衛隊暫未發表評論。
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