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葉門叛軍稱以無人機攻擊沙烏地煉油廠
葉門叛軍「青年運動」旗下薩巴新聞社報導，獲伊朗支持的青年運動今天以兩架無人機攻擊沙烏地阿美石油公司（Aramco）位於沙烏地阿拉伯吉贊（Jizan）的一處煉油廠。
路透社報導，青年運動（Houthi）一名軍事消息人士稱，這次攻擊是為了回應沙烏地在葉門薩達省（Saada）和哈傑省（Hajjah）侵犯領空與主權的行為。
沙烏地方面尚未就薩巴新聞社（Saba）的報導置評。
沙烏地阿美是全球最大石油出口商。
今年2月28日，美國聯手以色列攻擊伊朗，之後伊朗及其什葉派穆斯林武裝團體盟友持續攻擊沙烏地及波斯灣其他國家，並封鎖這些國家的能源運輸，連年動盪的區域情勢急遽惡化。
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