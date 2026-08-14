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赫格塞斯：美軍兵力充足 可無限期封鎖伊朗

中央社／ 巴拿馬市13日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯表示，美軍擁有充足兵力可無限期對伊朗實施海上封鎖。圖為先前赫格塞斯在新加坡「香格里拉對話」演說。圖／與會者提供
美國戰爭部長赫格塞斯表示，美軍擁有充足兵力可無限期對伊朗實施海上封鎖。圖為先前赫格塞斯在新加坡「香格里拉對話」演說。圖／與會者提供

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在巴拿馬表示，美軍兵力充足，可「無限期」對伊朗實施海上封鎖，並能視需要輪調艦艇保持施壓。

路透社報導，此談話顯示赫格塞斯正建議美國總統川普，美軍可持續對伊朗在經濟上施壓，推動迄今仍未成功的談判，直至衝突結束。

赫格塞斯告訴記者：「美國海軍可無限期維持這樣的封鎖，因為我們會像過去一樣，持續輪調艦艇。」

赫格塞斯在巴拿馬向曾部署中東的飛彈驅逐艦「葛瑞德里號」（USS Gridley）官兵發表談話後，提出上述看法。

川普昨天表示，美國已掌控荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。他在「真實社群」（Truth Social）平台上寫道：「美國已全面控制荷莫茲海峽。我認為我們將繼續控制它。我們的海軍封鎖被所有人稱為『鋼鐵之牆』，伊朗對此無能為力。」

美國與以色列攻擊伊朗後，荷莫茲海峽實質上已遭伊朗封鎖。全球過去約1/5的石油與液化天然氣，都經由這條水道運輸。

美國隨後亦對伊朗航運與港口實施海上封鎖，同時表示將保護往來非伊朗港口船隻的航行自由。

美伊戰爭自2月底爆發以來，美國政府已向中東增派數萬名部隊，其中包括20多艘軍艦。封鎖行動展開後，美軍已將55艘以上企圖闖越封鎖線的商船驅離。

美軍表示，本週稍早，懸掛巴拿馬國旗的韋拉新星號（Vela Nova）不理會警告，美國海軍MH-60直升機隨後發射兩枚地獄火（Hellfire）飛彈擊毀該船引擎室。

伊朗 美軍 中東 美國

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