聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱完全控制荷莫茲海峽 伊朗譏假情報

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普十二日在自創社媒真實社群發文宣稱，「美國已完全控制荷莫茲海峽。我認為我們會繼續控制下去！大家都把我們的海軍封鎖稱為『鋼鐵之牆』，伊朗對此無能為力」。

川普寫道，伊朗「沒海軍、也沒空軍，剩餘的軍人領不到薪餉，伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）受重創且正逃竄，他們的高層更前途未卜！他們沒錢，國家已完蛋。他們只有假新聞與百分之三百的通膨率，而且情況還在惡化！伊朗只會說、不會做，不再是中東惡霸」。

對此，伊朗外長阿拉奇十三日在社媒Ｘ寫道，比假新聞還糟糕的就是假情報；鑒於情報失敗，美國長久以來誤判和失算，這次的伊美戰爭就是明證，如今一個極為重大的誤判和失算就在荷莫茲海峽。

華爾街日報十二日報導，二月底美伊開戰前，荷莫茲海峽通常每天有一三○多艘船通行，六月已降至平均每天卅三艘，七月再降至平均每天廿六艘；八月十一日僅十四艘，其中十一艘選擇由伊朗管控的航道通行。伊朗的攻擊也使船長不敢選擇由美國海軍保護的阿曼航道。

伊朗 美國 荷莫茲

延伸閱讀

川普高調宣稱美國完全控制荷莫茲海峽 美媒：沒幾艘船敢聽他的話

川普稱將繼續控制荷莫茲海峽 嗆伊朗對美軍封鎖無能為力

川普：美完全控制荷莫茲海峽 我是最不可能相信伊朗的人

華爾街日報：川普沒核協議也願收兵 伊朗不買帳

相關新聞

愛國者快用罄 烏克蘭急向美求售

烏克蘭總統澤倫斯基十三日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時說，烏克蘭需獲得美軍「愛國者」防空飛彈庫存的百分之五，才能撐過今年冬季；若能獲得百分之十，則可進一步攔截來自俄羅斯的所有彈道飛彈。

北方四島 普亭登俄日爭議島 日本抗議

俄羅斯總統普亭十三日訪視和日本長期存在領土爭議的南庫里爾群島（日方稱北方四島、北方領土、南千島列島）的伊圖魯普島（日方稱擇捉島）。對此，日本首相高市早苗同日揚言，普亭此舉「傷害日本人民感情，絕不允許」。

新型作戰 烏無人機殲滅美裝甲旅

華爾街日報十二日報導，美國陸軍四、五月在駐德美軍基地舉行「聯合決心」演習時，與擁有四年多實戰經驗的烏克蘭無人機部隊交手，結果美軍一支裝甲旅被殲滅。該報導說，此一結果和美軍在二月底開戰的美伊戰爭死傷，凸顯美軍在無人機前有多脆弱。

川普稱完全控制荷莫茲 伊朗譏假情報

美國總統川普十二日在自創社媒真實社群發文宣稱，「美國已完全控制荷莫茲海峽。我認為我們會繼續控制下去！大家都把我們的海軍封鎖稱為『鋼鐵之牆』，伊朗對此無能為力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。