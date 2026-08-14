川普稱完全控制荷莫茲海峽 伊朗譏假情報

美國總統川普十二日在自創社媒真實社群發文宣稱，「美國已完全控制荷莫茲海峽。我認為我們會繼續控制下去！大家都把我們的海軍封鎖稱為『鋼鐵之牆』，伊朗對此無能為力」。

川普寫道，伊朗「沒海軍、也沒空軍，剩餘的軍人領不到薪餉，伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）受重創且正逃竄，他們的高層更前途未卜！他們沒錢，國家已完蛋。他們只有假新聞與百分之三百的通膨率，而且情況還在惡化！伊朗只會說、不會做，不再是中東惡霸」。

對此，伊朗外長阿拉奇十三日在社媒Ｘ寫道，比假新聞還糟糕的就是假情報；鑒於情報失敗，美國長久以來誤判和失算，這次的伊美戰爭就是明證，如今一個極為重大的誤判和失算就在荷莫茲海峽。

華爾街日報十二日報導，二月底美伊開戰前，荷莫茲海峽通常每天有一三○多艘船通行，六月已降至平均每天卅三艘，七月再降至平均每天廿六艘；八月十一日僅十四艘，其中十一艘選擇由伊朗管控的航道通行。伊朗的攻擊也使船長不敢選擇由美國海軍保護的阿曼航道。