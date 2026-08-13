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美國撤出伊拉克結束20餘年駐軍 土耳其恐趁勢卡位

中央社／ 巴格達13日綜合外電報導
伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）。 路透
伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）。 路透

美國官員今天證實，美軍將在9月30日前完成撤出伊拉克，結束自2003年美國入侵伊拉克以來長達20餘年的駐軍。土耳其很可能趁勢填補美軍撤離後的權力空白。

伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）今天會見美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）。柴迪會後發布聲明表示，他已確認9月30日為「全球打擊伊斯蘭國全球聯盟（Global Coalition to Defeat ISIS）結束在伊拉克軍事任務並完成美軍撤離的確定且最終日期」。

柴迪表示，這個期限「已告確定且不可更改」，並宣布 10月1日將開啟新篇章，屆時伊拉克將「不再有任何外國駐軍」。

福斯新聞（Fox News）報導，這次撤軍源自華府與巴格達在2024年達成的協議。雙方同意逐步結束由美國主導的打擊「伊斯蘭國」（ISIS）聯盟任務，同時由伊拉克部隊承擔更多國家安全責任。

據專注美軍事務的獨立新聞網站The War Horse彙整的時間表，2003年3月20日美軍入侵伊拉克開啟第二次波斯灣戰爭，誓言摧毀伊拉克的大規模殺傷性武器和終止時任伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）的統治。入侵3週後，伊拉克平民與美軍士兵在首都巴格達合力拉倒海珊雕像。

2003年5月1日，時任美國總統小布希（George W.Bush）在林肯號航艦（USS Abraham Lincoln）上宣布美軍「任務完成」。

2003年12月14日，美軍在海珊藏身於家鄉提克里特（Tikrit）郊外一個約6至8英尺深的洞穴中抓獲海珊；2006年12月30日海珊在巴格達北部的秘密地點被絞刑處死。

然而小布希政府在2004年1月24日承認，戰前宣稱海珊囤積大量大規模殺傷性武器是錯誤說法，引起國際譁然；2012年9月一份研究顯示，伊拉克一些遭美軍猛烈轟炸的城市，生出先天性缺陷的嬰兒比例大幅增加。

2011年歐巴馬政府宣布從伊拉克撤軍，但美軍撤離3年後伊斯蘭國崛起並奪佔1/3伊拉克國土，導致美軍2014年重返伊拉克；2016年10月伊拉克政府經苦戰後宣布將伊斯蘭國武裝分子逐出。

2021年底美國展開10年內第二次撤軍行動，只在伊拉克保留約2500名軍人，負責訓練並與伊拉克軍隊一同執行清剿殘存伊斯蘭國分子的行動。華府與巴格達後在2024年達成協議，同意結束整個由美國主導的打擊伊斯蘭國任務。

有分析認為，隨美國在今年2月28日對伊朗開戰後重創德黑蘭，自伊拉克撤軍很可能讓土耳其趁勢填補美國影響力的空白，中東情勢與權力平衡如何發展值得關注。

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