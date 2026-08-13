美國造不出破解伊朗的「特洛伊木馬」！華府3對策全有硬傷 陷新泥淖

政治新聞網站POLITICO 12日報導，美國如今在伊朗遭遇的困境，令人想起2000年代中期伊拉克戰爭最黑暗的時期，當年美軍深陷伊拉克戰事，華府一度苦無出路；如今伊朗帶來的挑戰有過之而無不及，目前至少浮現三大陣營提出不同對策，但每一種都存在明顯弊端，華府至今仍造不出一匹能破解伊朗困局的「特洛伊木馬」。

美國當年出兵伊拉克後，當地深陷叛亂與內戰，華府卻無力收拾局面。隨著死亡人數持續增加，曾出現讓美軍撤出人口密集區、甚至把伊拉克分成三個區域等構想。最終，美國透過增派部隊，並說服遜尼派部落領袖與美軍聯手對抗凱達組織等，才逐步扭轉戰局。

美軍自2003年入侵伊拉克、推翻海珊（Saddam Hussein）政權後長期駐紮當地，直到今年才傳出全面撤軍時間表。美聯社報導，美國官員12日表示，美軍預計9月底前撤出伊拉克所有部隊。

然而，前、現任美國官員認為，伊朗帶來的挑戰比當年的伊拉克更棘手。雖然伊朗戰爭的死亡率較低，但利害關係更高，對全球衝擊更大，荷莫茲海峽造成的經濟衝擊是最明顯例子。2000年代的美國面臨較少全球競爭，即使遭遇重大挫敗仍有承受空間；如今華府在中東失策已削弱美國信譽，中國大陸的全球影響力卻持續上升。

伊朗本身也與伊拉克截然不同。伊朗國土更大，美軍沒有地面部隊駐紮當地，現行政權仍牢牢掌權，而且德黑蘭的報復能力可波及美國在整個中東的盟友。POLITICO形容，如今美國又一次面對敵對的中東政權、對大規模毀滅性武器的憂慮、不惜冒下巨大風險的總統，以及未充分思考戰爭後果的政府。

面對困局，華府目前大致分成三派。

鷹派主張加大軍事壓力，從接管伊朗石油重鎮哈格島、支持以色列擴大刺殺伊朗領導人，到武裝伊朗境內族群都有，但更多軍事行動仍無法保證政權垮台。

克制派則主張盡快降溫，即使解除部分制裁也應促成協議，談不成就乾脆抽身。華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）直言，美國應「現在就停手、認賠殺出」，但代價可能是讓伊朗更有恃無恐、更靠攏中俄。

第三派介於兩者之間，主張持續封鎖伊朗海運並加碼制裁，以拖垮經濟、迫使政權讓步或下台；川普目前似乎採取這項策略。不過，伊朗何時才會被逼到崩潰臨界點難以判斷，美方若持續封鎖，德黑蘭也可能繼續封鎖海峽，讓全球能源與糧食供應一起付出代價。

與伊朗政權官員保持接觸的分析人士認為，德黑蘭似乎已認定川普無意認真締結和平協議，即使達成協議也未必會遵守。更殘酷的是，這場戰爭過後，德黑蘭政權對內可能更高壓，對外則更危險。

華府甚或得等到下一任美國總統上台，才有機會與德黑蘭和解。屆時接班人將承接一個極其棘手的爛攤子。

報導最後形容，華府勢必還會冒出各種新點子，但究竟有沒有人能造出一匹大型木馬，仍是未知數。