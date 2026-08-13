伊朗防空遭重創竟仍擊落美軍F-15E？ 美官員：這武器助攻奏效

紐約時報近日披露，美軍研判伊朗今年4月擊落一架F-15E「打擊鷹」戰機時，可能動用多架無人機協助追蹤目標，並將戰機位置、速度與飛行方向等資訊回傳給地面部隊。美國軍事網站「戰區」指出，這項新說法可能揭開這起戲劇化空戰如何展開的關鍵；加上飛行員自稱墜機前曾目擊神祕「水母」無人機群，若相關說法屬實，或可解釋伊朗為何在傳統雷達與防空系統遭美以重創後，仍有能力發現、追蹤美軍戰機並協助鎖定目標。

美國空軍一架F-15E打擊鷹（Strike Eagle）戰機4月3日在伊朗西南部上空遭擊落，2名機組人員彈射逃生，其中1名飛行員在7小時內獲救，還有1名武器系統操作員一度下落不明，引發美軍危險救援任務，耗時2天終於將人平安救回。

紐時11日的一篇報導，引述美軍高層不具名人士透露，五角大廈研判，伊朗採用的戰術受烏克蘭對俄戰爭啟發，利用無人機向指揮官提供「關鍵資訊協助定位F-15E」，包括戰機的GPS位置、速度與飛行方向。

根據紐時，當時這架F-15E遭一枚據信為中國製造的肩射飛彈擊中前，防禦反制系統僅提供約半秒鐘預警。不過，軍事新聞分析網站「戰區」（The War Zone）報導指出，F-15E並未配備偵測紅外線導引飛彈的逼近警告系統，因此理論上無法取得這類預警。

這項新說法讓先前一段離奇目擊重新受到關注。

CNN 6月曾引述4名知情人士報導，F-15E飛行員自稱在戰機受創、準備彈射前，看見空中出現一群「像水母一樣」的無人機。飛行員形容，多架無人機彼此連結、像一個整體般移動，較大的無人機下方還有較小的無人機，「就像腿一樣」。另一名消息人士則稱，同一名飛行員把當時空中景象形容成一片「無人機雷區」。

戰區指出，若紐時與CNN的說法至少部分屬實，伊朗可能曾利用搭載感測器的無人機協助發現、追蹤F-15E。不過飛行員目擊的「水母」無人機群是否就是這套系統，目前仍無法確認，且多架無人機協同行動也不代表伊朗已掌握先進蜂群技術。

報導分析，即使只是搭載攝影機或基本感測器的廉價無人機，也能提供敵機大致方向、速度與高度；多架聯網後，更可形成分散式空中感測網，在伊朗傳統雷達與防空設施遭美以重創後，作為備援偵測手段。

不過這類系統能力仍遠遜於傳統防空網，目前也不清楚伊朗究竟使用何種感測器，以及如何把追蹤資訊傳給肩射飛彈射手。

至於伊朗戰術受到烏克蘭啟發的說法也很有意思，究竟是指特定無人機感測網，還是泛指烏軍利用低成本無人機偵察、追蹤及引導武器的作法，目前仍不明朗。

戰區直言，這項新說法加上先前「水母」無人機群目擊事件，為這起近年最戲劇化的空戰事件再添一層未解謎團。