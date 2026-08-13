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川普高調宣稱美國完全控制荷莫茲海峽 美媒：沒幾艘船敢聽他的話

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
貨輪及商船6日停泊在伊朗阿巴斯港外海的荷莫茲海峽水域，當地居民則在游泳。美聯社
貨輪及商船6日停泊在伊朗阿巴斯港外海的荷莫茲海峽水域，當地居民則在游泳。美聯社

美國總統川普12日表示，美國已完全控制荷莫茲海峽，但海上實際情況卻呈現不同景象。這種落差顯示，伊朗不必擊敗美國海軍，只需動用相對有限的軍事力量，對船隻發動少數幾次無人機和飛彈攻擊，讓航運公司、船長及保險公司擔心違抗伊朗可能危及船隻，就能大幅壓低這個關鍵能源咽喉的通行量。

川普在真實社群發文寫道：「美國完全控制荷莫茲海峽，我認為我們會繼續控制下去！所有人都把我們的海上封鎖稱為『鋼鐵之牆』，伊朗對此無能為力。他們沒有海軍，沒有空軍，剩餘的士兵領不到薪水，革命衛隊遭到重創並四處逃竄，『領導階層』的情況充其量只能說是不明朗！他們沒錢，國家已經『完蛋』。他們有的只是『假新聞』和高達300%的通膨率，而且情況還在惡化！伊朗只會說、不會做，不再是中東惡霸。讚美阿拉！」

華爾街日報12日報導，美伊戰爭爆發前，荷莫茲海峽通常每天有超過130艘船通行，6月已降至平均每天33艘。開放海峽的協議因伊朗再度攻擊船隻而提前告終後，7月通行量進一步降至平均每天26艘。船舶追蹤數據顯示，8月11日僅有14艘船通過這條水道，其中11艘選擇由伊朗管理的航道。伊朗的攻擊也使船長不敢使用由美國海軍保護的阿曼沿岸航道。

船舶追蹤公司Kpler指出，8月冒險穿越海峽的船隻中，約一半選擇由伊朗管理的航道，另一半則在通行時關閉定位信標，因此無法得知航線。在166次通行紀錄中，已知僅2次使用美國保護的阿曼航道。海事風險公司Marisks創辦人兼執行長馬尼亞提斯（Dimitris Maniatis）表示：「目前不能將南部阿曼走廊視為受到可靠保護的通行航道。」

儘管美國海軍已引導多艘油輪通過海峽，稍微緩解能源市場壓力，但作用仍相當有限。沙烏地阿美執行長納瑟（Amin Nasser）上周表示，自美國和以色列2月發動戰爭以來，伊朗控制海峽已使全球損失逾26億桶石油。華府智庫新美國安全中心兼任資深研究員齊姆巴（Rachel Ziemba）指出，伊朗正利用船隻面臨實際危險引發的恐懼，維持一定程度的控制權，「對全球許多油輪而言，通行的風險與報酬根本不成比例。」

國際能源署指出，荷莫茲海峽實際上已再度關閉，新一波干擾也阻斷波斯灣石油供應剛出現的復甦。儘管伊朗攻擊並不頻繁，但不確定性本身就是強大的嚇阻力量。伊朗不必擊沉船隻，只要讓外界認為船隻可能遭到攻擊，就能控制航運，並使單趟航程的保險費增加數百萬美元。石油與天然氣運輸持續受阻，可能推高能源及航運成本、重新引發通膨並拖累全球經濟成長，也可能在期中選舉前成為川普的國內政治負擔。

荷莫茲海峽 川普 海峽 伊朗 美國

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