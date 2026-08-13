川普稱將繼續控制荷莫茲海峽 嗆伊朗對美軍封鎖無能為力

美國總統川普今天表示，美國將繼續「控制」重要戰略水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗對美國海軍封鎖無能為力。

法新社等媒體報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「美國已全面控制荷莫茲海峽。我認為我們將繼續控制它。我們的海軍封鎖被所有人稱為『鋼鐵之牆』，伊朗對此無能為力。」

川普還指出：「他們沒有海軍，也沒有空軍，剩餘的士兵沒有獲得薪餉，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已遭重創且正在逃竄，而他們的『領導層』更是前途未卜！」

荷莫茲海峽對中東能源及其他商品的運輸至關重要。川普一再聲稱美國控制這條海峽，但伊朗表示，該國實質上控制這條海峽的許多部分，並打算徵收通行費。