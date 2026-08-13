伊朗長年遭制裁早已習慣 專家：美想靠封鎖逼其低頭很難

美國總統川普正押注制裁與海上封鎖，能迫使伊朗在談判中讓步，但伊朗正透過配給、限制外匯及削減投資等措施，維持最低限度運轉的「生存經濟」。華爾街日報十一日報導，這場較量的關鍵在於，美方認為伊朗會承受不住壓力，但這項假設存在高度風險。

專家指出，伊朗目前配給稀缺商品、限制取得外匯、大幅削減投資，並把更多負擔轉嫁給家庭，同時維持戰略物資進口及國家核心機構運作。這些措施會讓貧困與社會失能惡化，但讓伊朗領導層有更多時間拖延談判。調解人已警告美方，伊朗長年承受制裁，單靠經濟壓力未必能迫使伊朗妥協。

川普已暫緩進一步軍事打擊，但仍實施海上封鎖。川普宣稱伊朗是「狡猾的談判對手」，美方可以維持封鎖海峽，任由伊朗經濟惡化，也可選擇「非常猛烈」攻擊。一艘巴拿馬籍船隻十一日凌晨試圖突破美方對伊朗港口的封鎖，遭美軍直升機發射兩枚地獄火飛彈攻擊。

美國財政部長貝森特表示，美方經濟政策已造成伊朗貨幣重挫、通膨升至三位數。

凱投宏觀指出，伊朗石油出口收入從六月四十五億美元降至七月接近零，海上儲油也從約一點八億桶降至七月初約六千萬桶。船舶追蹤公司Kpler表示，八月迄今沒有油輪在主要出口碼頭哈格島裝油。伊朗年通膨率已超過百分之八十，國際貨幣基金預估今年經濟將萎縮百分之五點四。

伊朗目前做法是撐下去。當局限制外匯、印鈔支應開支、延後投資並規避制裁，同時以優惠匯率保障糧食與藥品等必需品進口。家庭則進一步縮減消費，把支出集中在食物、汽油及藥品。

美伊對峙持續愈久，能源與航運受阻對全球經濟的影響就會愈嚴重，並在美國期中選舉前推升通膨，使壓力重回川普身上。