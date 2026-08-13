部署超過8個月 返航卻遙遙無期...美林肯號航艦水兵試圖跳海

美國海軍「林肯號」航空母艦約五千名官兵去年十一月廿一日從加州聖地牙哥出動展開部署任務，至今已超過八個月，仍在中東支援對伊朗軍事行動，何時返航仍不確定。多家美媒引述軍眷說法報導，部署期間已有多名水兵因值勤壓力和任務繁重，試圖跳海輕生。

軍事時報十二日報導，「林肯號」任務原定五月結束，但後來延長，至今仍未公布返航日期。住在聖地牙哥的洛馬說，她丈夫曾試圖從航艦跳海，目前因醫療因素暫停執勤。她說，她丈夫一再超過負荷工作，如今很怕遭勒令退伍。事發後，她曾接到艦上申訴專員來電，「十三年軍旅生涯就這樣毀了，這不公平」。

星條旗報十一日報導，多名「林肯號」水兵透露，值勤人員曾阻止一名船員跳海，艦上人員之後透過全艦廣播得知此事。

美媒ＭＳ ＮＯＷ報導，超過二百名「林肯號」軍眷上周在聖地牙哥與代理海軍部長高雄開會。與會人士透露，憤怒的軍眷當面質疑，「林肯號」對伊朗作戰任務持續延長，不知何時返航，艦上人員面臨艱困處境。軍眷們當晚另與海軍領導階層舉行線上會議，關切艦上官兵心理健康。

與會人士表示，高雄出席的說明會氣氛火爆，水兵配偶一度含淚詢問，究竟採取了哪些措施處理心理健康與疲勞問題。另一名女子質疑對伊朗作戰任務，表示軍方正在「殺害無辜平民」。這番話獲得在場人士鼓掌。

高雄表示，海軍準備讓「羅斯福號」航艦打擊群前往接替「林肯號」，但無法具體說明時間。

美國航艦近年部署時間經常超過八個月，福特號航艦今年五月返航時，創下部署長達三二六天的越戰後最長紀錄。

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